TIM Club, rincaro in arrivo per chi compra lo smartphone a rate

Chi acquista uno smartphone a rate con TIM dovrà mettere in conto una spesa leggermente più alta, perché TIM Club per linea mobile passerà da 14,99 euro a 19,99 euro una tantum. Il cambio di prezzo, stando a quanto emerso, scatterebbe dal 31 Agosto 2026, salvo ripensamenti dell’operatore, e riguarderà soltanto il versante mobile. La linea fissa, almeno per ora, resta ferma alle condizioni attuali. Vale la pena ricordare che si tratta di un’indiscrezione, quindi senza ufficializzazione da parte dell’operatore la notizia non ha valore commerciale.

Facciamo un passo indietro. L’opzione viene proposta dalla forza vendita a partire dal 10 Giugno 2024, inizialmente riservata ai clienti di rete mobile TIM che, tramite il finanziamento TIMFin, comprano uno smartphone o un altro prodotto con pagamento rateizzato. Il vantaggio, in sostanza, è ottenere fino a 3 mesi gratuiti su alcuni servizi e sbloccare promozioni legate al prodotto acquistato. Dal 12 Novembre 2025 la stessa opzione è arrivata anche sulla rete fissa, ma con un catalogo di promozioni diverso.

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Cosa cambia davvero dal 31 Agosto 2026

Fino ad oggi il costo è identico su entrambi i fronti, 14,99 euro una tantum, da pagare in negozio al momento dell’attivazione. Dal 31 Agosto 2026 la cifra per il mobile salirà appunto a 19,99 euro, sempre pagabili direttamente allo sportello. L’aumento riguarda anche quei canali di vendita in cui TIM Club viene proposto su linee mobili prive di finanziamento, situazione meno frequente ma comunque prevista.

Chi vuole evitare la spesa ha un’alternativa. Su alcuni canali, come il sito TIM e l’app MyTIM, resta disponibile TIM Club Promo, la versione gratuita che non prevede alcun addebito. L’opzione senza costi è accessibile anche per specifiche offerte rateizzate con finanziamento TIMFin. Per la linea fissa, invece, tutto invariato a 14,99 euro una tantum.

Il catalogo dei servizi inclusi

Nonostante il ritocco al prezzo, l’elenco delle promozioni per i clienti mobile resta lo stesso. C’è 5G Gratis 3 mesi per TIM Club, che abilita il 5G Ultra fino a 2 Gbps con priorità di accesso alla rete mobile e si rinnova poi a 1,99 euro al mese salvo disattivazione. Stessa formula per Google One 100GB, gratis 3 mesi e poi 1,99 euro al mese. TIM Navigazione Sicura 360 offre un mese gratuito prima di passare a 3,99 euro al mese, mentre TIM One Number regala i primi 3 mesi e prosegue sempre a 3,99 euro al mese.

Ci sono poi TIM Priority per TIM Club, con un mese incluso e poi 4,99 euro al mese, e TIMVISION XS, che unisce TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità a 4 euro al mese a tempo indeterminato nella versione mensile senza vincoli. Chiude Giga & Music con 150 Giga al posto di 100 in 5G Ultra e Apple Music incluso, con 4 mesi compresi e successivo rinnovo a 6,99 euro al mese con ricarica automatica obbligatoria.

Oltre a questo, chi attiva l’opzione ottiene sconti sul finanziamento di altri prodotti e l’accesso a TIM Next Evolution, il servizio che permette rate ridotte su iPhone, iPad e Apple Watch. Rientrano nel pacchetto anche le promo Supervaluta per gli iPhone, 2 mesi gratuiti di TIMFin Assicura Smartphone e altre iniziative. Un limite però esiste, perché TIM Club non è attivabile se sulla linea mobile è presente l’offerta TIM 5G Power Unlimited.

L’adesione, precisa l’operatore, è facoltativa e non incide sulla possibilità di ottenere il finanziamento. Dopo l’attivazione il cliente ha 3 mesi per attivare i servizi inclusi, sia dall’Area Clienti MyTIM nella sezione Offerte per Te, sia in un punto vendita. Trascorso quel periodo, i servizi non sono più disponibili. In caso di mancata consegna del prodotto o di recesso, i 19,99 euro non vengono rimborsati, proprio perché le promo restano fruibili per 3 mesi e in quell’arco di tempo si può attivare un finanziamento senza pagare di nuovo.

Sul fronte TIMFin, le offerte sono attivabili previa approvazione del finanziamento, quindi conviene leggere bene tutte le condizioni prima di firmare. Se la linea TIM o l’offerta dati propedeutica cessano, il finanziamento diventa oneroso e il cliente deve pagare interessi e rata finale. Mantenendo tutto attivo, invece, il final ticket lo paga TIM fino alla scadenza, senza costi di attivazione per il finanziamento.