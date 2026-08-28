IKEA e XBOX presentano YXSTABY: la collezione gaming per la casa

IKEA e XBOX presentano YXSTABY, nuova collezione nata dall’incontro tra due competenze apparentemente distanti: l’expertise IKEA sulla vita domestica e quella di XBOX nel gaming. La collezione è stata svelata in anteprima a Gamescom a Colonia il 26 agosto e sarà disponibile nei negozi IKEA e online a partire dall’autunno 2026.

Il punto di partenza è un dato demografico: il gaming coinvolge oggi oltre 3 miliardi di persone nel mondo, e si gioca ovunque in casa, soggiorno, cucina, camera da letto, non più solo in una stanza dedicata. YXSTABY nasce proprio per rispondere a questa dispersione degli spazi di gioco, con nove prodotti ciascuno frutto del lavoro congiunto di un designer IKEA e un designer XBOX.

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Supporto TV su ruote e postazione laptop trasformabile

Tra i pezzi più pratici della collezione c’è il primo supporto TV sviluppato da IKEA, dotato di rotelle per spostarlo tra le stanze e di un vano posteriore per riporre l’attrezzatura da gaming a fine partita. Per chi non ha una stanza dedicata, il supporto per laptop trasforma rapidamente il tavolo da pranzo o qualsiasi superficie in una postazione temporanea, con un contenitore per organizzare controller e cavi e un coperchio che funge da supporto per il portatile.

Il tavolino su ruote si sposta accanto a qualsiasi seduta, offrendo un piano d’appoggio per i controller — eliminando la necessità di usare il bracciolo del divano, e uno spazio di ricarica nascosto dietro ante scorrevoli. Il supporto per monitor solleva uno o due schermi all’altezza ideale, con spazi integrati per telefono, cuffie e controller.

Secondo Philip Dilé, Product Design Developer di IKEA of Sweden, l’obiettivo era progettare prodotti che le persone siano felici di avere in casa, non semplici mobili funzionali solo durante il gioco.

Design ispirato al controller: dal D-pad al thumbstick

Il controller XBOX è la fonte di ispirazione visiva dell’intera collezione. Il D-pad ha ispirato sia un cuscino che un piatto decorativo in acciaio inox lucido. Un espositore con specchi valorizza il controller da ogni angolazione insieme a figurine o oggetti da collezione.

Il pezzo più iconico è però lo sgabello ispirato al thumbstick del controller Xbox, sviluppato a partire dai file di progettazione 3D originali. Secondo David Wahl, designer IKEA of Sweden, la sfida è stata trasformare la forma familiare in uno sgabello funzionale, con curva della seduta e stabilità corrette — mantenendo intatto l’aspetto riconoscibile del thumbstick, che addirittura si inclina insieme a chi vi si siede, replicando il movimento dell’originale.

Palette neutra con dettagli verdi funzionali

La collezione adotta linee essenziali e una palette neutra nelle tonalità bianco, nero e beige, coerente con l’estetica scandinava IKEA, pensata per integrarsi con gli arredi già esistenti in casa. Il verde viene usato selettivamente per guidare l’attenzione su tasche, scomparti e dettagli funzionali dedicati a organizzare l’attrezzatura da gaming.

Secondo Carl Ledbetter, Head of Design di XBOX, la collaborazione ha permesso di immaginare il gaming come parte integrante della casa, considerando non solo lo schermo ma l’intero spazio circostante in cui si gioca.