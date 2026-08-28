Tifone Dolphin travolge la Cina: camion ribaltato dal vento

Le immagini del tifone Dolphin che spazza le coste della Cina orientale hanno fatto il giro del web in poche ore, e il motivo si capisce al primo sguardo: un camion in transito, un mezzo pesante di quelli che sulla strada sembrano intoccabili, viene sollevato di fianco da una raffica e finisce ribaltato come se fosse un giocattolo di plastica. Una scena che vale più di qualsiasi bollettino meteorologico, perché racconta in pochi secondi la forza di quella che è la tempesta tropicale più violenta ad aver colpito il Paese dall’inizio del 2026.

Il passaggio di Dolphin sulla fascia costiera orientale ha portato con sé raffiche fortissime, tali da rendere impraticabili strade e collegamenti. E le conseguenze non si sono fermate ai video virali. Oltre un milione di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, un numero che da solo restituisce la dimensione dell’emergenza affrontata dalle autorità locali.

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Un camion ribaltato che vale più di mille bollettini

Nel filmato che ha alimentato la diffusione della notizia si vede il mezzo pesante procedere lungo la carreggiata prima di essere colpito lateralmente dal vento. Non c’è margine di manovra, non c’è tempo di reagire. Il camion ribaltato è diventato in fretta il simbolo visivo di questa fase di maltempo, molto più efficace delle cifre e delle mappe con le traiettorie colorate che accompagnano di solito il racconto dei cicloni tropicali.

C’è una ragione precisa dietro l’impatto di quelle immagini. Un tir carico pesa diverse tonnellate e resta stabile anche in condizioni difficili, quindi vederlo cedere a una folata comunica in modo immediato quanto sia pericoloso restare all’aperto durante il transito di una tempesta di questo tipo. Le sagome alte e piatte dei rimorchi funzionano come vele, e quando il vento arriva di traverso il baricentro non basta più a tenere tutto in equilibrio.

Oltre un milione di evacuazioni sulla costa orientale

Il dato più pesante, però, riguarda le persone. Le evacuazioni hanno interessato più di un milione di residenti nelle aree lungo la costa investita dal fenomeno, con spostamenti verso zone considerate sicure prima che il fronte principale arrivasse a terra. Una macchina organizzativa imponente, che ha messo in movimento famiglie intere in tempi rapidi.

Operazioni di questa portata richiedono coordinamento tra amministrazioni locali, servizi di soccorso e trasporti, e vengono decise quando le previsioni indicano un rischio concreto per la vita delle persone. Nel caso di Dolphin la valutazione è stata evidentemente netta, considerando l’intensità registrata al momento dell’impatto sulla Cina orientale.

Perché Dolphin è la tempesta più violenta del 2026

Il primato non è una formalità statistica. Dall’inizio del 2026 nessun altro sistema tropicale aveva raggiunto sul territorio cinese livelli paragonabili a quelli mostrati da Dolphin durante il suo passaggio. Le raffiche di vento hanno colpito con violenza le zone costiere, generando quel tipo di danni che si vedono nei video circolati in rete e che hanno reso il fenomeno immediatamente riconoscibile anche fuori dai confini asiatici.

Per le comunità coinvolte il conto vero si fa nelle ore successive, quando il vento cala e resta da capire cosa abbia retto e cosa no lungo la fascia interessata dal tifone. Il camion rovesciato sull’asfalto, intanto, continua a girare da uno schermo all’altro come fotografia più eloquente di quanto accaduto.