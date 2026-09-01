Persona 6, l’indizio di Sega svela quando potrebbe uscire

Una piccola modifica a una pagina web ha finito per accendere le speculazioni su Persona 6, il capitolo che i fan aspettano da anni e che ora sembra avere una finestra di lancio quantomeno immaginabile. Sega ha aggiornato nei giorni scorsi la scheda ufficiale giapponese del gioco, aggiungendo un’informazione all’apparenza marginale sulle edizioni fisiche. Marginale fino a un certo punto, perché incrociata con altre date già note permette di fare qualche conto.

La pagina nipponica indica al momento tre piattaforme di destinazione, ovvero PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X e S. Accanto all’elenco compare però una precisazione: le copie fisiche saranno disponibili soltanto per la versione PS5. Nessun disco, quindi, per chi gioca su console Microsoft, almeno in Giappone. Una scelta che, vista da lì, ha una sua logica commerciale piuttosto evidente, dato che la presenza di Xbox sul mercato giapponese è storicamente ridotta rispetto ad altri territori.

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Il ritorno del supporto fisico in un momento delicato

Non è chiaro se la stessa politica verrà replicata anche altrove. Sega per ora ha parlato solo al pubblico di casa e non ci sono indicazioni sulle edizioni internazionali, quindi la possibilità che altrove escano versioni su disco anche per altre piattaforme resta aperta. Il dettaglio pesa più del previsto per via del dibattito in corso sul futuro del supporto fisico. Sony ha già comunicato che interromperà la produzione dei dischi per PlayStation nel gennaio 2028, mentre diversi editori stanno spostando sempre più il baricentro verso la distribuzione esclusivamente digitale. In uno scenario del genere, sapere che di Persona 6 esisterà comunque una copia su disco per PS5 non è un’informazione da poco, soprattutto per chi preferisce avere in mano un prodotto anziché una licenza legata a un account.

Ed è proprio la scadenza fissata da Sony a fornire, in modo del tutto indiretto, il primo appiglio per ipotizzare quando il gioco potrebbe arrivare sugli scaffali.

I conti che portano a una finestra tra il 2027 e il 2028

Durante l’Xbox Games Showcase di giugno, quello in cui il titolo è stato finalmente annunciato dopo anni di voci di corridoio, il director di P-Studio Kazuhisa Wada aveva usato una formula piuttosto precisa. Il team, aveva spiegato, sta lavorando sodo al gioco in vista della sua uscita successiva a Persona 4 Revival. Una frase buttata lì, ma che stabilisce un ordine cronologico chiaro.

Il remake di Persona 4 ha una data ufficiale, fissata al 18 febbraio 2027. Da qui il ragionamento: se Persona 6 arriverà dopo quel progetto e, allo stesso tempo, uscirà anche in versione su disco prima che PlayStation smetta di produrre supporti fisici nel gennaio 2028, la finestra plausibile si restringe parecchio. Grosso modo tra marzo 2027 e gennaio 2028.

Una deduzione ragionevole, per carità, ma pur sempre una deduzione. Né Atlus né Sega hanno confermato alcunché sul periodo di lancio, e le variabili in gioco sono molte: un rinvio di Persona 4 Revival, una scelta diversa sulla distribuzione fisica fuori dal Giappone, oppure semplicemente tempi di sviluppo più lunghi del previsto. Prendetela quindi per quello che è, un’ipotesi costruita su indizi pubblici e non su annunci.

Nel frattempo lo studio continua a sondare gli umori del pubblico. Il sondaggio annuale di Atlus del 2026 ha rimesso sul tavolo il tema dei nuovi remake, sia per la serie Persona che per Shin Megami Tensei, segno che la casa giapponese sta valutando con attenzione quanto spazio dedicare alle riedizioni accanto ai capitoli inediti. La pagina giapponese di Persona 6, per ora, resta l’unica fonte ufficiale aggiornata con qualche informazione concreta, ed elenca PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X e S come piattaforme confermate.