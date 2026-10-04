The Witcher 3 Remastered, record su Steam con 120.324 giocatori

The Witcher 3 Remastered ha appena conquistato un traguardo che il celebre gioco di ruolo inseguiva da anni, superando il proprio record storico di giocatori contemporanei su Steam. A poche ore dal lancio il contatore ha toccato quota 120.324 utenti collegati nello stesso momento, lasciandosi alle spalle un primato che resisteva dal 2020. La rilevazione, tra l’altro, fotografa una fase in cui le presenze stavano ancora crescendo, con diversi aggiornamenti del conteggio arrivati proprio durante la raccolta dei dati.

Per capire davvero il peso di questo numero conviene tornare indietro di undici anni. Nel mese del debutto l’avventura di Geralt aveva raggiunto un picco di oltre 92.000 giocatori connessi simultaneamente sulla piattaforma di Valve. Una cifra già importante all’epoca, che è rimasta imbattuta per circa cinque anni. Poi qualcosa è cambiato e un rinnovato interesse per l’universo dello strigo ha riportato in massa il pubblico dentro il gioco.

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Dalla serie televisiva all’aggiornamento di nuova generazione

Il primo sorpasso era arrivato nel gennaio 2020, poco dopo la messa in onda della prima stagione della serie televisiva dedicata a The Witcher. In quell’occasione il picco di utenti simultanei si era attestato intorno ai 103.000. Rispetto a quella soglia la nuova edizione ha fatto meglio di oltre 17.000 presenze contemporanee, un margine tutt’altro che trascurabile per un titolo che ha ormai parecchi anni di vita alle spalle.

Nel mezzo c’è stato anche l’aggiornamento next gen del 2022, che a sua volta aveva contribuito a richiamare un buon numero di appassionati. Eppure nessuno dei rialzi successivi emersi dalla ricostruzione dei dati storici era riuscito a spingere il gioco oltre il massimo fissato nel 2020. Con il debutto di The Witcher 3 Remastered quella soglia è finalmente caduta, interrompendo una tenuta del primato durata più di sei anni.

Gratis per chi possiede già il gioco e voti da primato

A questo risultato si lega anche una condizione precisa che accompagna il lancio. Chi ha già in libreria il gioco base riceve infatti la nuova versione come aggiornamento gratuito, senza dover acquistare nuovamente il titolo. I proprietari possono dunque rimettersi sulle tracce dello strigo senza spendere nulla, e la cosa coinvolge in modo diretto l’enorme pubblico che l’opera di CD Projekt Red ha accumulato nel corso della sua lunga presenza sul mercato.

Accanto al successo su Steam arriva poi quello delle valutazioni raccolte da Metacritic. Il punteggio assegnato alla remaster la colloca al vertice dei giochi del 2026 e anche davanti alle precedenti versioni della stessa avventura. Il ritorno di Geralt porta così a casa pure il giudizio aggregato più alto mai ottenuto da un’edizione del terzo capitolo della saga.

Fonte: TecnoAndroid