Pinguini di Humboldt in Perù: colonia decimata da tre minacce

I pinguini di Humboldt del Perù stanno vivendo una fase estremamente delicata, al punto che la loro sopravvivenza nel paese appare oggi seriamente minacciata. La colonia più grande presente sul territorio peruviano è stata decimata nel giro di poco tempo da una combinazione di fattori che, messi insieme, hanno avuto un effetto devastante. Si parla di influenza aviaria, di pesca eccessiva e di un super El Niño, tre elementi molto diversi tra loro ma capaci di sommarsi fino a mettere in ginocchio una popolazione già fragile. E proprio la prospettiva di un nuovo evento climatico estremo potrebbe rendere il quadro ancora più complicato.

Una colonia colpita su più fronti

La vicenda dei pinguini peruviani è un esempio piuttosto chiaro di come le minacce raramente arrivino da sole. Da una parte c’è l’influenza aviaria, una malattia che negli uccelli si diffonde con facilità e che nelle colonie numerose trova un terreno particolarmente favorevole. Quando molti animali vivono a stretto contatto il contagio corre veloce e le perdite possono diventare pesanti in tempi brevissimi.

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A questo si aggiunge il problema della pesca eccessiva, che tocca da vicino l’alimentazione di questi uccelli marini. I pinguini dipendono dal mare per nutrirsi e quando le risorse ittiche vengono sfruttate oltre misura la competizione per il cibo si fa più dura. Una popolazione che fatica a trovare nutrimento diventa inevitabilmente più vulnerabile anche ad altre pressioni, comprese quelle sanitarie.

Il terzo tassello è il super El Niño, un fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque dell’oceano Pacifico che altera gli equilibri dell’ambiente marino. Per i pinguini di Humboldt questi cambiamenti non sono affatto un dettaglio, perché incidono direttamente sull’ecosistema da cui dipende la loro vita quotidiana. Messi insieme questi tre elementi hanno ridotto drasticamente il numero di esemplari nella colonia principale del Perù.

Il timore di un nuovo super El Niño

La preoccupazione più grande oggi riguarda il futuro. Un altro super El Niño potrebbe infatti peggiorare una situazione già critica, colpendo una popolazione che non ha ancora avuto il tempo di riprendersi dai colpi subiti. Quando una colonia è ridotta ai minimi termini ogni nuova difficoltà pesa molto di più, perché i margini di recupero si assottigliano e la capacità di reagire diminuisce.

Il caso di questi pinguini del deserto mostra quanto siano strettamente intrecciati il clima, la salute degli animali e le attività umane. Nessuno di questi fattori, preso singolarmente, racconta tutta la storia. È la loro sovrapposizione a creare una pressione così forte su una specie che vive in un ambiente già di per sé impegnativo.

Nonostante tutto gli scienziati non hanno perso la speranza. I ricercatori che seguono da vicino la colonia confidano che il numero di esemplari possa tornare a crescere e che la popolazione riesca a risollevarsi dopo un periodo così duro. Si tratta di un’attesa carica di incertezza, legata anche all’andamento delle condizioni climatiche nei prossimi anni, ma la possibilità di una ripresa viene considerata ancora concreta da chi studia questi uccelli. Per ora la colonia più grande del Perù continua a portare i segni evidenti dell’influenza aviaria, della pesca eccessiva e dell’ultimo super El Niño, mentre gli studiosi puntano sulla capacità dei pinguini di Humboldt di recuperare terreno e tornare a popolare le loro coste.

Fonte: TecnoAndroid