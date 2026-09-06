Project Zircon, Konami annuncia il card game roguelike fantasy

Dall’evento Press Play di Konami è spuntato fuori anche Project Zircon, un nome che fino a poche ore prima non diceva nulla a nessuno e che invece si è rivelato uno degli annunci più curiosi della serata. Si tratta di un gioco di carte roguelike, mostrato con un trailer che ne ha svelato l’impianto generale senza però entrare troppo nel dettaglio. Poco importa, perché il concetto di base è arrivato forte e chiaro anche a chi non mastica il genere tutti i giorni.

L’idea è quella di mescolare la logica del gioco di carte con quella di un gioco di ruolo dalle tinte roguelike, il tutto dentro un universo fantasy piuttosto epico nei toni. Niente ambientazioni minimali o astratte, insomma. Il giocatore non muove semplicemente un mazzo di carte su un tavolo, ma guida un’intera nazione attraverso un mondo messo in pericolo dal ritorno del Calamity Dragon of the Abyss, una minaccia che fa da filo conduttore all’intera avventura.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona il deck building di Project Zircon

Il cuore del gioco è il deck building, quindi la costruzione progressiva di mazzi sempre più potenti. Le carte non sono solo unità da schierare, ma anche strutture da acquisire e da integrare nella propria strategia complessiva. Il trailer ha mostrato in particolare due momenti distinti del gameplay, le fasi Strategia e Gestione, durante le quali si lavora sull’espansione del territorio prima di passare al confronto vero e proprio.

È una struttura che ricorda un po’ quella dei gestionali a turni, con la differenza che ogni decisione passa comunque dalle carte. Acquisire nuove risorse, ampliare i confini della propria nazione, studiare combinazioni efficaci da mandare in campo quando la difficoltà si alza. Le sfide, stando a quanto mostrato, non si superano pescando a caso e sperando bene, ma costruendo sinergie ragionate tra le carte che si hanno a disposizione. Chi conosce il genere sa quanto quel tipo di soddisfazione sia specifico e difficile da replicare altrove.

A rendere la cosa più interessante c’è anche il fatto che Project Zircon prevede finali multipli e scenari ramificati, che cambiano in base all’andamento della partita. Un dettaglio che, se ben sviluppato, dovrebbe spingere a riprovare più volte lo stesso percorso per vedere dove porta una scelta diversa. Del resto la ripetizione fa parte del DNA roguelike, e qui sembra essere accompagnata da una narrazione che si adatta.

Piattaforme, uscita e il resto degli annunci Konami

Sul fronte pratico le informazioni restano ancora poche. Project Zircon è previsto su PC tramite Steam, senza però una data di uscita comunicata. Nessun riferimento ad altre piattaforme al momento, così come nessun accenno a un eventuale periodo di prova o a fasi di accesso anticipato. La presentazione si è limitata a piantare la bandierina, lasciando molti dettagli in sospeso.

L’evento Press Play di Konami, comunque, non si è fermato qui. Sono stati mostrati anche altri titoli inediti come Rhapsody in Scarlet e Rev. NOiR, oltre all’annuncio di Wai Wai World Craft, una piattaforma pensata per la creazione di social game. Un ventaglio piuttosto ampio, che racconta di una compagnia intenzionata a muoversi su più fronti contemporaneamente invece di puntare tutto su un singolo progetto di punta.

In mezzo a queste proposte, il gioco di carte roguelike annunciato dalla compagnia occupa una posizione particolare. Non è il tipo di produzione che si associa immediatamente al nome Konami, e forse è proprio questo a renderlo interessante. Il genere ha vissuto anni di crescita costante, con titoli indipendenti capaci di conquistare pubblici enormi partendo da idee semplici, e vedere un editore storico entrare in quel territorio con una struttura che unisce gestione del territorio e costruzione del mazzo è una mossa che merita attenzione.

Per capire quanto quella promessa regga servirà del materiale più concreto, perché il trailer ha mostrato molto in poco tempo senza approfondire davvero nessun sistema. Le fasi Strategia e Gestione, in particolare, sono state solo accennate.