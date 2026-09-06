Google AI Mode diventa un’agenzia viaggi: voli, hotel e miglia

Chi organizza un viaggio sa quanto tempo si perda tra schede aperte, comparatori e app di prenotazione, ed è proprio qui che entra in gioco Google AI Mode, che con gli ultimi aggiornamenti si comporta ormai come una vera agenzia viaggi digitale. Tre le novità principali: il monitoraggio dei prezzi dei voli, la possibilità di vedere le tariffe espresse in punti o miglia e la prenotazione degli hotel gestita direttamente dall’interfaccia. Alcune di queste funzioni, va detto subito, per ora restano confinate agli Stati Uniti.

Il cuore della faccenda è semplice: invece di saltare da un sito all’altro, basta descrivere a parole dove si vuole andare e quando. AI Mode risponde con un elenco di voli e relative tariffe, pescando da oltre 300 compagnie aeree partner e siti di viaggio. Una volta individuato il volo giusto, l’itinerario si completa lì dentro e l’acquisto dei biglietti avviene sul sito della compagnia aerea oppure sulla piattaforma di prenotazione che si preferisce.

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Prezzi dei voli sotto controllo, senza aprire dieci schede

La parte più interessante per chi ha l’abitudine di aspettare il momento buono prima di comprare riguarda il tracciamento delle tariffe. Si può chiedere ad AI Mode di tenere d’occhio un determinato collegamento: il sistema chiede conferma di tratta, date e filtri selezionati, poi manda per email le notifiche quando qualcosa si muove. Niente app aggiuntive, niente estensioni. Questa funzione di monitoraggio prezzi è già attiva in oltre 180 Paesi e territori, quindi copre una fetta di mondo piuttosto ampia.

C’è poi il capitolo punti e miglia, che parla soprattutto a chi accumula fedeltà con un programma frequent flyer. AI Mode può mostrare il costo di voli e hotel non solo in valuta ma anche nella moneta dei programmi loyalty, così il confronto diventa immediato. Al debutto l’elenco dei partner è ristretto: Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, American Airlines, Choice Hotels International, Hilton e Wyndham Hotels & Resorts. Nelle prossime settimane si aggiungeranno Accor, Flying Blue, Hyatt, LATAM Airlines e Lufthansa Group, allargando parecchio il ventaglio di possibilità.

Hotel prenotabili senza uscire dall’interfaccia

La terza novità sposta l’asticella un po’ più in là. Con la prenotazione hotel integrata basta raccontare ad AI Mode che tipo di sistemazione si cerca, dalla posizione al budget alle comodità che contano davvero, e in risposta arriva una lista di strutture corredata da recensioni degli ospiti e dalle informazioni utili per mettere a confronto le varie opzioni.

Quando la struttura appartiene a un partner supportato compare il pulsante «Continua su Google». Da quel punto in poi si sceglie la tipologia di camera, si controllano dettagli come la politica di cancellazione e si chiude tutto con Google Pay. Nessun rimbalzo su altri siti, nessun modulo da ricompilare.

Un chiarimento che vale la pena sottolineare: quando un hotel viene prenotato tramite AI Mode, l’assistenza clienti legata a quella prenotazione resta interamente in capo all’hotel o alla piattaforma di prenotazione. Google fa da tramite, non da intermediario per eventuali problemi.

La distribuzione della funzione di prenotazione alberghiera è partita negli Stati Uniti e coinvolge una lista consistente di operatori: Booking.com, Choice Hotels International, Expedia, Hilton, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Priceline, Trip.com e Wyndham Hotels & Resorts.

Messe in fila, queste tre funzioni raccontano una direzione abbastanza chiara. La ricerca di viaggi smette di essere una lista di link e diventa una conversazione che porta fino al pagamento, con Google che si posiziona nel punto in cui l’utente decide davvero come spendere. Per le compagnie aeree e le catene alberghiere significa un canale nuovo, per chi viaggia significa qualche clic in meno e, almeno sulla carta, meno tempo passato a confrontare tariffe che cambiano ogni ora.