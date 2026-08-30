Telescopio James Webb fotografa il Treasure Chest nella Nebulosa Carena

Un nuovo scatto del James Webb Space Telescope ha riportato l’attenzione su uno degli angoli più affascinanti del cielo australe, quella Nebulosa della Carena che da anni gli astronomi considerano una specie di palestra naturale per studiare la nascita delle stelle. L’immagine, ottenuta il 6 agosto, mostra una formazione battezzata Treasure Chest, letteralmente lo Scrigno del Tesoro, e il soprannome non nasce solo dalla forma curiosa che assume la nube.

Le stelle, va detto, non si accendono nel vuoto. Nascono dentro quelli che vengono comunemente chiamati laboratori stellari, ambienti fatti di gas e polvere accumulati in quantità enormi, così densi da risultare quasi impenetrabili agli strumenti tradizionali. Per buona parte della loro giovinezza gli astri restano lì, nascosti, e capire cosa stia accadendo davvero all’interno di quelle concentrazioni è sempre stato uno dei problemi più antichi dell’astronomia osservativa.

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Perché l’infrarosso cambia le carte in tavola

Qui entra in gioco la caratteristica che rende Webb uno strumento diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto, ovvero la capacità di osservare nell’infrarosso. È una dote che in molti studi scientifici si rivela preziosa, perché permette di guardare oltre la coltre che avvolge le regioni di formazione stellare. Dove prima si vedeva solo una macchia scura, adesso si distinguono strutture, dettagli, contorni.

La Nebulosa della Carena è uno dei bersagli preferiti proprio per questo motivo. Si tratta di una zona ricchissima di materiale, un ambiente dove i processi che portano alla nascita di nuove stelle avvengono su larga scala e possono essere seguiti con un livello di dettaglio impensabile fino a pochi anni fa. Ogni immagine raccolta in quella direzione tende a raccontare qualcosa di nuovo, e questa non fa eccezione.

Che cos’è davvero il Treasure Chest

Al di là del gioco di forme che ha ispirato il nome, Treasure Chest appartiene a una categoria ben precisa di oggetti celesti, quella dei cosiddetti globuli cometari. Il termine può trarre in inganno, perché con le comete queste strutture non hanno nulla a che spartire dal punto di vista fisico. Il richiamo è puramente visivo, legato all’aspetto che presentano quando vengono fotografate.

Un globulo cometario è una nube relativamente isolata, staccata dal resto del materiale circostante, e si riconosce da due elementi che ne definiscono la sagoma. Da una parte c’è la testa, compatta e scura, la porzione più densa dell’intera struttura. Dall’altra si allunga una coda di materiale che si estende per un tratto considerevole, e che conferisce all’oggetto quel profilo allungato da cui deriva il nome della categoria.

Sono formazioni che gli astronomi conoscono e catalogano, ma che restano complicate da studiare nel dettaglio proprio per via della densità che le caratterizza. Osservazioni come quella condotta dal James Webb Space Telescope servono esattamente a questo, a sciogliere quel velo e a mostrare cosa si nasconde nella parte più interna, dove la materia si concentra e dove hanno luogo i processi che porteranno alla formazione di nuovi astri.