Lidl, la macchina espresso Silvercrest arriva a 59 euro

Una macchina per espresso compatta, tre colori disponibili e un prezzo di 59 euro: Lidl si prepara a portare nei propri negozi una nuova proposta Silvercrest dedicata a chi vuole preparare il caffè direttamente a casa. L’arrivo è previsto per il 28 settembre 2026, con disponibilità in tutti i punti vendita Lidl Italia.

Il nuovo modello punta a rendere più semplice la preparazione di espresso e cappuccino, combinando una dotazione pensata per l’utilizzo quotidiano con dimensioni adatte alla cucina. La macchina sarà proposta nelle varianti nera, beige e rossa, così da adattarsi a diversi stili di arredamento.

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Espresso e cappuccino direttamente a casa

Credits: TecnoAndroid

Il sistema è stato progettato per accompagnare diverse preparazioni. Il portafiltro 2 in 1 integra cucchiaino e pressino, permettendo di gestire il dosaggio del caffè e di preparare l’espresso attraverso un procedimento più semplice.

Per chi preferisce il cappuccino o altre bevande a base di latte, la macchina dispone di un ugello vapore orientabile ad alta pressione. Il sistema permette di lavorare il latte fino a ottenere la schiuma necessaria per le diverse preparazioni. Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 1,6 litri, offrendo così una dotazione pensata per accompagnare l’utilizzo quotidiano senza dover ricorrere continuamente al rabbocco.

Tre colori e pulizia semplificata

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La dotazione comprende anche un vassoio raccogligocce rimovibile, abbinato a una griglia antigoccia estraibile. La possibilità di rimuovere questi componenti è pensata per rendere più semplici le operazioni di pulizia dopo l’utilizzo.

Il design compatto viene proposto in tre diverse colorazioni: nero, beige e rosso. Una scelta che permette di integrare la macchina all’interno di cucine con stili differenti senza rinunciare a una presenza più caratterizzata. La nuova macchina per espresso Silvercrest sarà disponibile da lunedì 28 settembre nei negozi Lidl Italia al prezzo di 59 euro.

Fonte: TecnoAndroid