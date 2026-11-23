Nel mondo degli smartphone foldable c’è un dettaglio che più di ogni altro divide utenti e appassionati, ed è la piega del display. TCL ha scelto di affrontare la questione senza girarci intorno e ha mostrato due prototipi di pannelli pieghevoli in cui quel segno al centro dello schermo diventa quasi impossibile da notare quando il dispositivo è completamente aperto.

Non è un aspetto secondario. Chi ha avuto tra le mani un telefono pieghevole sa bene che la zona centrale dello schermo è quella che attira lo sguardo, soprattutto quando la luce colpisce il pannello di lato o quando il dito ci scorre sopra durante l’uso quotidiano. Per molti è un compromesso accettabile, per altri un piccolo fastidio che finisce per pesare sulla scelta d’acquisto. Ed è proprio qui che i produttori di display foldable stanno concentrando buona parte dei loro sforzi.

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Perché la piega è diventata il vero terreno di scontro

Il tema è sempre stato tra i più discussi nel settore dei pieghevoli, ma con l’arrivo di iPhone Duo ha guadagnato una centralità ancora maggiore. La soluzione scelta da Apple per il suo primo melafonino pieghevole è stata tra gli elementi che hanno suscitato più curiosità, e il merito va soprattutto alla decisione di impiegare una pellicola opaca in nanotexture pensata proprio per attenuare la visibilità della piega.

Una mossa che ha spostato l’attenzione del pubblico. Se prima si parlava soprattutto di cerniere, spessori e resistenza nel tempo, adesso la qualità della superficie del pannello quando il telefono è aperto è diventata un parametro con cui misurare la bontà di un dispositivo. E quando un marchio dal peso di Apple sceglie di puntare su un dettaglio del genere, il resto del mercato difficilmente può permettersi di ignorarlo.

Tutto lascia pensare che la prossima generazione di pieghevoli vedrà una sfida più accesa del solito proprio su questo fronte. Ridurre la piega significa offrire uno schermo che, una volta aperto, si avvicina il più possibile a quello di un tablet tradizionale, senza interruzioni visive al centro dell’immagine.

I prototipi di TCL presentati al DTC 2026

In questo scenario TCL vuole farsi trovare pronta. L’azienda ha sfruttato il palcoscenico del DTC 2026, la Display Tech Ecosystem Conference, per mostrare due prototipi di schermi pieghevoli caratterizzati da una piega quasi impercettibile quando il pannello è del tutto disteso.

Il dettaglio non è banale perché TCL, oltre a essere un nome conosciuto nel mondo dell’elettronica di consumo, è attiva anche nella produzione di pannelli. Presentare soluzioni di questo tipo in una conferenza dedicata all’ecosistema dei display significa rivolgersi direttamente all’industria, cioè a quei produttori di smartphone foldable che cercano componenti in grado di reggere il confronto con quanto visto sul pieghevole di Apple.

La partita, insomma, si gioca su più livelli. Da una parte c’è chi lavora su trattamenti superficiali come la pellicola in nanotexture, dall’altra chi interviene sulla struttura stessa del pannello per far sparire quasi del tutto il segno centrale. L’obiettivo però è lo stesso per tutti, cioè rendere la piega sempre meno evidente agli occhi di chi usa il telefono ogni giorno.

Quelli mostrati da TCL sono per ora due prototipi, quindi pannelli dimostrativi portati alla conferenza per far vedere a che punto è arrivata la ricerca dell’azienda sui display foldable. Il risultato messo in mostra è uno schermo che, una volta aperto completamente, lascia intravedere a fatica il punto in cui si piega.

Fonte: TecnoAndroid