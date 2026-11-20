Le fiamme a idrogeno possono brillare di un arancione acceso un giorno e diventare quasi invisibili quello successivo, anche quando il bruciatore resta regolato esattamente allo stesso modo. Un gruppo di ricercatori della Adelaide University ha individuato il motivo di un cambiamento così marcato, e la spiegazione è piuttosto inattesa. Tutto dipende da minuscole quantità di sodio sospese nell’aria. È una scoperta che potrebbe aiutare a rendere più sicuri e affidabili fornelli, forni e altri elettrodomestici a idrogeno pensati per l’uso domestico.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Next Energy, mostra che gran parte della differenza nasce proprio da questo elemento presente in natura, che viaggia nell’atmosfera sotto forma di particelle microscopiche. Una delle fonti più importanti è il sale marino che il vento trasporta verso l’entroterra. Quando nell’aria circostante c’è sodio, la fiamma assume un bagliore arancione ben riconoscibile. Quando invece la concentrazione scende, la combustione diventa molto più difficile da notare anche se il bruciatore continua a funzionare nelle stesse identiche condizioni. Per chi progetta questi apparecchi la conseguenza è chiara. Affidarsi al colore della fiamma per capire se un fornello è acceso non basta, e servono altre tecnologie di rilevamento. Migliorare questi sistemi potrebbe favorire la diffusione dell’idrogeno come alternativa al gas naturale con minori emissioni.

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Quando il meteo cambia l’aspetto della fiamma

Il professor Paul Medwell, della School of Electrical and Mechanical Engineering dell’ateneo australiano e responsabile della ricerca, sottolinea quanto sia importante studiare la combustione dell’idrogeno nelle normali condizioni ambientali per arrivare ad apparecchi che le persone possano usare in casa con sicurezza e fiducia. “L’idrogeno ha un potenziale significativo all’interno di un futuro energetico a basse emissioni, e dobbiamo capire come si comporta nel mondo reale se vogliamo che le persone si sentano tranquille nell’utilizzarlo”, spiega lo studioso. “La nostra ricerca aiuta a capire perché le fiamme a idrogeno possono apparire diverse da un giorno all’altro. Questa conoscenza offre agli ingegneri informazioni preziose per sviluppare apparecchi e sistemi di rilevamento della fiamma che funzionino in modo affidabile, indipendentemente dalle condizioni ambientali.”

Per indagare il fenomeno il team ha affiancato esperimenti controllati in laboratorio a prove all’aperto nei dintorni di Adelaide, osservando come la fiamma reagisse alle variazioni atmosferiche, dal mutare del tempo ai cambiamenti nell’aria che raggiungeva il bruciatore. Per due settimane i ricercatori hanno monitorato le emissioni luminose senza toccare le impostazioni. Nonostante le condizioni operative fossero costanti, il segnale luminoso legato al sodio è variato di oltre 28 volte tra il valore minimo e quello massimo registrato. Il meteo ha avuto un peso decisivo. L’aria passata sopra l’oceano conteneva in genere più sodio e produceva fiamme dal bagliore arancione più intenso, mentre con un’aria più povera di questo elemento la combustione appariva decisamente più tenue.

Meno visibili del gas naturale, servono sensori dedicati

Il confronto con un comune piano cottura a gas naturale ha messo in luce un’ulteriore difficoltà. In media l’idrogeno emette meno luce visibile, anche quando le condizioni atmosferiche favoriscono una fiamma più brillante. La sua combustione può generare anche deboli bagliori blu e rossi, che però risultano facili da distinguere soprattutto al buio e quindi poco utili come indicatori visivi con la normale illuminazione di tutti i giorni. Una fiamma ben evidente in certe condizioni può diventare quasi impercettibile appena cambia l’aria circostante.

Medwell precisa che i risultati non mettono in discussione il potenziale di questa fonte energetica, ma dimostrano perché gli apparecchi debbano essere progettati tenendo conto delle sue caratteristiche. “Fonti energetiche diverse hanno proprietà diverse, e la buona ingegneria consiste nel comprendere queste differenze e progettare di conseguenza”, afferma. “Invece di affidarci al colore di una fiamma possiamo esplorare altri modi per confermare che un bruciatore sia in funzione. Tra le opzioni ci sono sensori di fiamma specializzati a ultravioletti o infrarossi e sensori di temperatura.” Sistemi di questo tipo permetterebbero di verificare in modo più affidabile che l’idrogeno stia bruciando, che la fiamma sia arancione, di un blu appena accennato o quasi invisibile.

Il progetto ha coinvolto la Adelaide University, la University of New South Wales e Gas Infrastructure Research Australia, con il supporto del Future Fuels Cooperative Research Centre e i finanziamenti del Cooperative Research Centres Program del governo australiano. Nel 2023 l’Australian Gas Infrastructure Group aveva presentato nello stato di Victoria la prima casa australiana alimentata al 100% a idrogeno, dimostrando che gli elettrodomestici a gas di uso domestico potevano funzionare interamente con questo combustibile, un risultato definito allora una vera svolta.

Fonte: TecnoAndroid