Le storie di Instagram si possono finalmente modificare anche dopo la pubblicazione. La piattaforma ha appena annunciato l’arrivo di una funzione pensata proprio per correggere i contenuti già condivisi, con un vincolo però ben preciso: il tempo a disposizione è limitato e una volta superato non c’è modo di tornare indietro. Si tratta di una novità piccola solo in apparenza, perché tocca una delle abitudini più diffuse sul social.

Capita davvero a moltissimi utenti di pubblicare una storia un po’ troppo in fretta e di pentirsene pochi secondi dopo, magari per una dimenticanza o per un errore di battitura particolarmente antipatico. Fino a oggi Instagram non offriva alcuna soluzione per sistemare quanto appena condiviso. L’unica strada percorribile era cancellare il contenuto e rifarlo da capo, con tutta la scomodità del caso. Ora le cose stanno per cambiare e il social ha deciso di colmare una lacuna che gli iscritti segnalavano da parecchio tempo.

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Quindici minuti per correggere una storia già pubblicata

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Adam Mosseri, il numero uno di Instagram, che ha presentato la novità attraverso un post sul proprio profilo personale. Nel commento alla pubblicazione il dirigente ha spiegato la funzione con parole molto semplici: “Se avete mai notato un errore di battitura subito dopo aver pubblicato una storia, questa novità è per voi. Ora potete modificare testo, musica, sticker e disegni fino a 15 minuti dopo la condivisione, senza perdere visualizzazioni, like o risposte”.

Il passaggio più interessante sta proprio nell’ultima parte della dichiarazione. Gli interventi possibili riguardano il testo, la musica, gli sticker e i disegni aggiunti al contenuto, ovvero gli elementi su cui è più facile sbagliare quando si pubblica di corsa. Soprattutto, correggere una storia non comporta la perdita dei risultati già ottenuti. Visualizzazioni, like e risposte restano al loro posto, una differenza enorme rispetto al vecchio metodo, che obbligava a eliminare tutto e a ricominciare da zero rinunciando anche alle interazioni raccolte nel frattempo.

Come funziona l’opzione Modifica storia

La nuova funzione di modifica delle storie, attesa a lungo dagli utenti, è piuttosto facile da raggiungere. Basta toccare il pulsante Altro che compare nella parte bassa della storia e poi selezionare la voce Modifica storia. A quel punto si possono sistemare gli elementi previsti, dal testo alla musica fino agli sticker e ai disegni, senza dover passare di nuovo dalla pubblicazione e senza toccare i numeri già accumulati dal contenuto.

C’è però un aspetto da tenere bene a mente. La possibilità di intervenire su una storia vale soltanto nei 15 minuti successivi alla sua pubblicazione, non un secondo di più. Si tratta quindi di uno strumento pensato per le correzioni rapide, quelle che servono quando ci si accorge subito di una svista, e non per rimaneggiare i contenuti a distanza di ore. Superato questo intervallo, per cambiare qualcosa non resta altra scelta che tornare alla vecchia procedura, cioè eliminare la storia e pubblicarne una nuova al suo posto.

Fonte: TecnoAndroid