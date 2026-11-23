La sonda europea Hera ha catturato la sua prima immagine ravvicinata del sistema binario dell’asteroide Didymos, e quello che è emerso ha sorpreso perfino gli addetti ai lavori. Lo scatto mostra infatti un lato del corpo celeste mai osservato prima con tanta precisione, proprio nel luogo che ha ospitato lo storico esperimento di deviazione asteroidale condotto dalla NASA. Crateri, massi sparsi e strani solchi disegnano un paesaggio che sembra appartenere a un altro mondo.

Per capire perché questa immagine conti così tanto bisogna tornare al 26 settembre 2022. Quel giorno la sonda DART della NASA si è schiantata volontariamente contro Dimorphos, il più piccolo dei due corpi che compongono il sistema. Ora la missione dell’Agenzia Spaziale Europea punta l’obiettivo sul compagno più grande. La foto è stata scattata con la Asteroid Framing Camera, uno strumento monocromatico che lavora in bianco e nero. Dimorphos, largo 151 metri, resta quasi del tutto nascosto nell’ombra, mentre Didymos con i suoi 780 metri di diametro si mostra in modo nitido.

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Un volto di Didymos che nessuno conosceva

La reazione del gruppo scientifico è stata immediata e piuttosto spontanea. “La prima cosa che abbiamo detto è stata wow!” racconta Patrick Michel, responsabile scientifico di Hera e direttore di ricerca al CNRS e all’Observatoire de la Côte d’Azur. Secondo lui si tratta dell’altra faccia di Didymos rispetto a quella ripresa dalla fotocamera di DART poco prima dell’impatto, e osservarla dà la sensazione di trovarsi davanti a un mondo completamente nuovo. Questo lato conserva la stessa cresta centrale lungo l’equatore già vista in passato, ma per il resto appare molto diverso, con numerosi massi e crateri e quelle che sembrano trame di scanalature o rilievi.

Il terreno appena svelato apre interrogativi interessanti sull’evoluzione della superficie e su un possibile legame con la collisione. Quando DART ha colpito Dimorphos, l’urto ha proiettato materiale nello spazio. Gli scienziati ritengono che una parte di quei detriti possa aver attraversato il chilometro circa che separa i due asteroidi fino a raggiungere Didymos. Michael Kueppers, scienziato della missione per l’ESA, spiega che alcune di queste caratteristiche potrebbero derivare proprio da quel trasferimento di materiale e che c’è un lavoro entusiasmante da fare per chiarirlo. L’obiettivo è osservare molto di più entrambi i corpi e mappare in modo sistematico ogni cambiamento individuato.

L’impatto che ha spostato un’orbita

Anche se nella nuova immagine resta in gran parte avvolto nell’oscurità, Dimorphos occupa un posto speciale nella storia dell’esplorazione spaziale. È diventato il primo oggetto del Sistema Solare la cui orbita sia stata modificata in modo misurabile dall’attività umana. La NASA ci è riuscita lanciando contro di esso la sonda DART, del peso di 580 kg, a circa 6,1 km al secondo. Lo scontro ha ridotto di circa 33 minuti, con un margine di un minuto in più o in meno, il tempo che il piccolo asteroide impiega per completare un giro attorno a Didymos. Un effetto decisamente superiore alle previsioni.

L’esperimento ha dimostrato che colpire un asteroide con un veicolo spaziale può alterarne il moto. Questa tecnica, chiamata deviazione per impatto cinetico, potrebbe un giorno servire a spostare un oggetto pericoloso prima che raggiunga la Terra.

Le indagini sulla scena dell’impatto sono appena iniziate

Dopo un viaggio durato due anni, Hera ha raggiunto il doppio asteroide, che si trova a 196,8 milioni di chilometri dalla Terra. La sonda si prepara ora a una vera e propria indagine sul luogo dello schianto, per esaminare le conseguenze di quel test senza precedenti. Se DART ha provato che un’orbita può essere cambiata con una collisione deliberata, la missione europea aiuterà a capire i processi fisici che stanno dietro quel risultato. Studiando a fondo i due corpi e documentandone le caratteristiche, i ricercatori sperano di prevedere meglio come potrebbero funzionare i futuri tentativi di deviazione.

Le scoperte potrebbero trasformare l’impatto cinetico da dimostrazione riuscita una sola volta in una tecnica di difesa planetaria affidabile e ripetibile, una capacità che diventerebbe cruciale se un asteroide venisse mai individuato in rotta di collisione con il nostro pianeta. Per Ian Carnelli, responsabile della missione, vedere questa immagine è un momento enormemente emozionante per tutta la famiglia di Hera, arrivato dopo anni di duro lavoro e dedizione, con la consapevolezza che l’avventura è soltanto all’inizio. La prossima grande rivelazione è prevista per il 25 novembre, quando verranno presentate immagini dettagliate sia di Didymos sia di Dimorphos, i due protagonisti del primo esperimento riuscito di deviazione di un asteroide.

Fonte: TecnoAndroid