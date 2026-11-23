La Generazione Z sta cambiando il modo di intendere il lavoro e il successo professionale, e ha persino trovato un nome per descrivere questa svolta, il minimalismo professionale. Dove le generazioni precedenti inseguivano promozioni e giornate interminabili in ufficio, i più giovani mettono al centro priorità che vanno ben oltre la scrivania. Non si tratta di pigrizia né di scarsa ambizione. È piuttosto un cambio di prospettiva che privilegia la qualità della vita e l’equilibrio tra lavoro e vita privata, in una fase segnata da incertezza economica, licenziamenti di massa e dall’avanzata dell’intelligenza artificiale.

L’espressione descrive come molti ragazzi preferiscano mantenere il proprio impiego con lo sforzo necessario a garantirsi una certa stabilità finanziaria, senza però rincorrere avanzamenti di carriera che comportano più responsabilità e che spesso non portano con sé un aumento di stipendio. Le energie risparmiate finiscono altrove, nelle passioni coltivate fuori dall’orario di lavoro.

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Generazione z: togliere il superfluo, anche in ufficio

Il dizionario della Real Academia Española definisce il minimalismo come la tendenza estetica e intellettuale che cerca l’espressione dell’essenziale eliminando il superfluo. Una volta applicata al mondo del lavoro e trasformata in minimalismo professionale, quella definizione significa togliere dall’equazione tutto ciò che non porta benefici concreti, come gli straordinari, il lavoro che si porta a casa o il rischio di ammalarsi per colpa dell’impiego.

L’obiettivo è semplificare la routine quotidiana e limitare i compiti a quanto previsto dal contratto. In questo modo i lavoratori della Generazione Z non bruciano tutte le energie in turni infiniti e cercano di uscire puntuali, senza cedere al datore di lavoro il proprio tempo personale.

I numeri raccontano bene il fenomeno. Secondo un sondaggio condotto da Glassdoor nel giugno 2025 su oltre 1.000 utenti della sua piattaforma, il 68% dei lavoratori più giovani ha dichiarato che non punterebbe a un ruolo dirigenziale se non fosse per lo stipendio o per il titolo. Un rifiuto piuttosto netto di quella scala aziendale che chi è venuto prima saliva con entusiasmo. Chris Martin, direttore della ricerca di Glassdoor, vede in questo modello “un cambiamento consapevole che ci allontana dalla dipendenza da un unico datore di lavoro, stabilisce confini chiari e genera molteplici fonti di reddito per la stabilità finanziaria”.

Anche un’indagine di Deloitte va nella stessa direzione, perché una promozione non viene accettata a costo zero. Il 53% sarebbe spinto a fare il salto da uno stipendio più alto, il 42% da una maggiore flessibilità e il 36% da un percorso di carriera più chiaro. Appena il 6% tra Generazione Z e millennial considera la leadership un obiettivo in sé.

Più lavori, meno responsabilità

Pur rifiutando certi aspetti del lavoro abbracciati dalle generazioni precedenti, i giovani restano ambiziosi, solo che lo sono a modo loro. Un’altra rilevazione realizzata da Harris Poll tra gli utenti di Glassdoor indica che il 57% di loro porta avanti almeno un progetto secondario, contro il 48% dei millennial, il 31% della Generazione X e il 21% dei Baby Boomer.

La Generazione Z, insomma, preferisce assicurarsi la sicurezza economica con più occupazioni prive di grandi responsabilità piuttosto che dare tutto a un solo impiego che potrebbe sparire da un giorno all’altro. Come sottolineava Martin, “non è che la Generazione Z rifiuti il lavoro. Rifiuta una versione obsoleta del lavoro che le è stata venduta”.

Alla base c’è anche il progressivo deterioramento del rapporto di fiducia tra dipendenti e aziende, culminato nel licenziamento di persone con anni di servizio alle spalle. I ragazzi della Generazione Z hanno così iniziato ad applicare alle imprese le stesse regole di lealtà che hanno ricevuto.

Invece di anteporre il lavoro alla vita privata, fissano limiti al tempo e all’impegno da dedicare all’impiego, per evitare che stanchezza e burnout rovinino le ore libere. Uno dei ragazzi che hanno partecipato al sondaggio l’ha riassunto così: “Se la gente fosse davvero appassionata del proprio lavoro, non guadagnerebbe nulla. La passione è per il lavoro dalle 5 alle 9, quello che arriva dopo quello dalle 9 alle 5”.

Fonte: TecnoAndroid