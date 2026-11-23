OpenAI ha avviato la sperimentazione di ChatGPT Dots con un gruppo ristretto di abbonati a ChatGPT Plus, e la mossa lascia intuire che questa funzione è destinata a uscire presto dal recinto dei piani più costosi. Fino a questo momento i Dots erano infatti una prerogativa degli abbonamenti di fascia superiore. L’arrivo dei primi test sul livello Plus segna quindi un allargamento della platea, almeno nelle intenzioni, che potrebbe concretizzarsi nel giro di poco tempo e portare lo strumento nelle mani di molti più utenti rispetto a oggi.

A dare l’annuncio è stato Thibault Sottiaux, che all’interno di OpenAI guida l’ingegneria di ChatGPT e di Codex. Le sue parole vanno però lette con una certa cautela perché per gli iscritti a Plus si parla ancora di una fase di prova. L’azienda non ha indicato alcuna tempistica per aprire l’accesso al resto degli abbonati. Chi paga il piano Plus potrebbe quindi ritrovarsi la novità già attiva oppure dover attendere ancora, senza una data precisa a cui fare riferimento.

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Il debutto su ChatGPT Business Standard negli Stati Uniti

Nel frattempo si muove anche il versante aziendale. È partita infatti la distribuzione dei Dots su ChatGPT Business Standard negli Stati Uniti, come confermano le note di rilascio dedicate a questo piano pensato per le imprese. Qui non si parla di un esperimento riservato a pochi profili ma di una diffusione già avviata, anche se per ora circoscritta al mercato statunitense.

Le due strade procedono dunque in parallelo. Da una parte c’è il test su Plus, ancora limitato a un piccolo gruppo di persone, dall’altra il rilascio su Business Standard che invece è già in corso oltreoceano. Un doppio binario che mostra come OpenAI stia cercando di estendere la funzione sia ai singoli abbonati sia alle realtà professionali, seguendo ritmi diversi per ciascun pubblico.

Come funziona un dot e quando conviene usarlo

Ma che cos’è esattamente un dot? La domanda non è affatto scontata, visto che il nome da solo dice poco a chi non segue da vicino l’evoluzione di ChatGPT. In pratica si tratta di un assistente a cui è possibile affidare un compito che va avanti anche dopo la chiusura della chat. La differenza rispetto alla classica conversazione sta proprio in questo aspetto, perché il lavoro non si ferma quando la finestra viene chiusa ma continua per conto proprio.

L’esempio scelto da OpenAI per spiegarne il funzionamento è quello di un aggiornamento settimanale. Si può chiedere al dot di prepararlo con regolarità e poi tornare a leggere il risultato quando è pronto. L’assistente è inoltre in grado di tenere conto delle correzioni ricevute e di sfruttare le applicazioni collegate a cui ha accesso, due elementi che lo rendono più flessibile rispetto a una semplice richiesta isolata.

Questa possibilità si rivela particolarmente utile quando un’attività richiede più passaggi oppure si ripete nel tempo. Un caso tipico indicato da OpenAI è quello di chi deve raccogliere le novità di un progetto e trasformarle in una breve sintesi, un’operazione che i Dots possono portare avanti in modo continuativo invece di partire da zero a ogni nuova conversazione.

Fonte: TecnoAndroid