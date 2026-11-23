Gli ultimi scimpanzé impiegati nella ricerca medica e ancora di proprietà del governo degli Stati Uniti stanno finalmente per lasciarsi alle spalle i laboratori e trasferirsi in un santuario. La notizia arriva con un ritardo considerevole, visto che questi animali erano stati ufficialmente messi a riposo già nel 2015. Sulla carta il loro servizio era terminato da tempo. Nella pratica però molti di loro sono rimasti esattamente dove si trovavano.

Il motivo ha a che fare con le loro condizioni fisiche. Una salute precaria e un’età avanzata hanno fatto sì che numerosi esemplari restassero confinati all’interno di strutture federali di ricerca per tutti questi anni, pur non essendo più destinati agli esperimenti. Una situazione sospesa, quasi paradossale, che adesso si avvia verso un esito diverso.

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Un pensionamento rimasto a metà strada

Quando si parla di pensionamento per gli animali da laboratorio viene spontaneo immaginare un passaggio netto, quasi immediato, da un centro di ricerca a uno spazio pensato apposta per accoglierli. Per questi primati le cose sono andate in maniera parecchio differente. La decisione di ritirarli risale al 2015 ma per tanti di loro quel ritiro è rimasto più che altro una formula amministrativa, senza un vero cambiamento nella vita di tutti i giorni.

A trattenerli nelle strutture federali non è stata una nuova stagione di studi. Sono stati gli acciacchi e gli anni. Proprio la salute fragile e l’anzianità, cioè le condizioni che più avrebbero richiesto un ambiente adatto, hanno finito per tenerli fermi nello stesso posto. Una specie di limbo durato circa un decennio, un periodo lungo per qualunque animale e ancora di più per esemplari che devono già fare i conti con il passare del tempo.

È un aspetto che colpisce, perché mostra quanto la distanza tra una decisione ufficiale e la sua reale applicazione possa allungarsi. Gli scimpanzé erano formalmente in pensione ma continuavano a vivere in luoghi nati per la sperimentazione scientifica. Due condizioni che, messe una accanto all’altra, raccontano bene la complessità di questa vicenda.

Gli ultimi esemplari di proprietà pubblica

Il dettaglio che rende la notizia particolarmente rilevante sta tutto in una parola, ultimi. Gli animali coinvolti sono infatti gli ultimi scimpanzé da laboratorio usati per la ricerca medica e appartenenti al governo degli Stati Uniti. Con il loro trasferimento si chiude dunque un capitolo, almeno per quanto riguarda i primati di proprietà federale destinati a questo tipo di attività.

Per molti anni questi animali hanno abitato contesti progettati per gli studi e non per garantire loro una vecchiaia serena. Il santuario rappresenta invece un luogo pensato per l’accoglienza, lontano dalle logiche della ricerca. Il cambio di prospettiva è evidente, anche se arriva dopo un’attesa che per molti di loro si è protratta ben oltre quanto ci si sarebbe potuti aspettare al momento dell’annuncio del ritiro.

Resta il fatto che la condizione di questi esemplari, segnata da problemi di salute e da un’età ormai avanzata, è stata per lungo tempo il principale ostacolo al loro spostamento. Le stesse fragilità che li hanno tenuti all’interno delle strutture di ricerca accompagnano ora anche questa fase finale della loro storia. Gli ultimi scimpanzé ancora presenti nei centri federali, ritirati ufficialmente nel 2015 e rimasti finora in laboratorio, sono adesso in procinto di raggiungere il santuario che li ospiterà.

Fonte: TecnoAndroid