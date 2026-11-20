Samsung starebbe pensando di riportare sui propri telefoni i display curvi, una scelta di design che molti utenti ricordano bene grazie alla stagione dei Galaxy Edge. Stavolta però l’idea sarebbe molto più ambiziosa, perché l’obiettivo dichiarato sarebbe arrivare a uno smartphone senza cornici, con una tecnologia che si avvicinerebbe parecchio a quella attesa sul futuro iPhone 20. Va detto subito che non c’è nulla di ufficiale. Si parla di indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze, almeno finché non arriveranno conferme più solide o qualche dettaglio in più da parte del produttore coreano.

Uno schermo curvo su tutti e quattro i lati

Secondo le voci più recenti, il colosso sudcoreano starebbe valutando lo sviluppo di un pannello curvo su quattro lati, pensato per fondersi con la scocca del dispositivo. Il risultato sarebbe un telefono praticamente privo di bordi visibili, dove lo schermo occupa tutta la superficie frontale e scivola dolcemente verso i fianchi. Una soluzione che, almeno sulla carta, ricorderebbe da vicino quella che ci si aspetta di vedere su iPhone 20 Pro.

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Non sarebbe la prima volta che l’azienda si muove in questa direzione. Con la gamma Galaxy Edge aveva già sperimentato qualcosa di simile, anche se in quel caso la curvatura interessava soltanto i due lati lunghi del pannello. Il nuovo progetto invece cambierebbe completamente approccio, con uno schermo che si piega lungo l’intero perimetro e un effetto visivo decisamente più particolare rispetto al passato.

Sul fronte delle tempistiche le informazioni sono ancora piuttosto vaghe. Non è escluso che il nuovo modello possa debuttare prima del telefono di Apple, ma una cosa le indiscrezioni la chiariscono abbastanza bene: non si tratterà di Galaxy S27, il cui lancio è atteso tra pochi mesi. Per ora quindi non si sa quale dispositivo potrebbe adottare questo tipo di schermo, e nemmeno se Samsung riuscirà davvero a bruciare sul tempo la rivale di Cupertino. iPhone 20 Pro, stando alle previsioni, dovrebbe essere presentato nel corso del 2027.

C’è poi un aspetto tecnico tutt’altro che secondario. Bisognerà valutare i risultati concreti di questa tecnologia, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle possibili distorsioni delle immagini lungo i bordi. Quando un pannello si curva così tanto, infatti, i contenuti mostrati vicino al perimetro possono apparire deformati, ed è proprio su questo punto che si giocherà buona parte della riuscita del progetto.

In arrivo anche un display espandibile

Le novità allo studio, a quanto pare, non riguarderebbero soltanto gli schermi curvi. Samsung starebbe lavorando parallelamente anche a una tecnologia per realizzare un display espandibile, in grado di offrire all’occorrenza una superficie di visualizzazione più ampia. Si tratterebbe quindi di un pannello capace di allungarsi per mostrare più contenuti, senza costringere a portarsi dietro un dispositivo più ingombrante nell’uso quotidiano.

A raccontare questa idea è un brevetto depositato dalla stessa azienda, che descrive una soluzione piuttosto interessante. Il meccanismo permetterebbe di passare da un formato 16:9 a uno più allungato in 21:9, estendendo lo schermo in verticale anziché lateralmente come avviene di solito nei prototipi di questo tipo. Una scelta che differenzia il progetto da molte altre proposte viste finora nel settore dei dispositivi con pannelli flessibili.

Fonte: TecnoAndroid