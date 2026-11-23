I recenti licenziamenti nel team di Siri hanno colpito chi lavorava sulla vecchia infrastruttura dell’assistente vocale di Apple e non le persone impegnate sui nuovi sistemi di intelligenza artificiale. A sostenerlo è Mark Gurman, che nella sua ultima newsletter “Power On” ha provato a fare il punto su una situazione che a Cupertino appare ancora piuttosto complicata. Il taglio avrebbe quindi risparmiato proprio la parte del progetto su cui l’azienda punta per rilanciare Siri, ma questo non basta a cancellare i problemi che si trascinano da tempo.

Secondo Gurman i dipendenti di Apple non hanno ancora notato un vero cambio di passo nel modo di lavorare. Eppure gli sforzi per accelerare lo sviluppo non mancano e l’idea sarebbe quella di distribuire le novità più importanti nel corso dell’anno invece di concentrarle tutte in un unico momento. Il nodo resta però la concorrenza. Gli sviluppatori di AI aggiornano modelli e servizi con una frequenza molto più alta rispetto al ciclo annuale dei sistemi operativi della Mela e questo divario pesa sempre di più.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un calendario rigido che frena l’intelligenza artificiale di Apple

Parte della spiegazione sta nell’organizzazione interna. Nella divisione guidata da Craig Federighi, responsabile dell’ingegneria software, Apple seguirebbe un calendario di rilascio interno contrassegnato dalle lettere che vanno dalla A alla G. Ogni fase del lavoro degli ingegneri è legata a versioni specifiche del software e a precise finestre di lancio. A seconda del rilascio, la tabella di marcia e le funzioni di un grande aggiornamento del sistema operativo vengono in buona parte definite tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno dell’anno precedente.

Secondo Gurman una struttura del genere lascia all’azienda un margine di manovra molto ridotto. Se un rivale presenta una novità importante mentre il ciclo di sviluppo è già avviato, reagire in tempi brevi diventa complicato. Ed è proprio questa rigidità a rendere difficile per Apple tenere il passo dei concorrenti che sfornano aggiornamenti con una cadenza ben più serrata.

Le critiche non si fermano all’organizzazione. Gurman punta il dito anche contro l’esperienza quotidiana con Siri, a partire dalle risposte giudicate lente. C’è poi l’integrazione limitata con le app esterne e una dettatura vocale che sembrerebbe addirittura peggiorata. Tre punti deboli che riguardano da vicino l’uso di tutti i giorni dell’assistente.

Il nuovo agente AI non arriverà prima della fine del 2027

Sul fronte delle novità Apple starebbe lavorando a un agente AI più avanzato, pensato per andare oltre le funzioni attuali dell’assistente. I tempi però non sono brevi. Gurman non si aspetta di vederlo prima della fine del 2027, una data che lascia parecchio spazio ai rivali.

Il rischio indicato riguarda proprio loro. Gli agenti concorrenti, man mano che accumulano le preferenze degli utenti e i loro account collegati, potrebbero diventare difficili da abbandonare. Apple dalla sua avrebbe comunque un paio di carte da giocare, cioè la reputazione costruita sulla privacy e un accesso più profondo alla propria piattaforma, due elementi che potrebbero aiutarla a restare competitiva nel settore dell’intelligenza artificiale.

Nel frattempo qualcosa si muove già nel breve periodo. Il controllo in più passaggi delle app di Apple da parte di Siri dovrebbe debuttare a dicembre, mentre il supporto alle app di terze parti arriverà nel corso del 2027.

Fonte: TecnoAndroid