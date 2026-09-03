tado° Smart Thermostat X (2ª gen) è ufficiale: più sottile

tado° Smart Thermostat X (2ª gen) è ufficiale e porta una nuova generazione di controllo intelligente del riscaldamento. Presentato il 3 settembre 2026, il dispositivo punta soprattutto su un’interazione più semplice, un design più sottile e funzioni software progettate per favorire il risparmio energetico. Il nuovo modello misura appena 17,8 mm di spessore e adotta una finitura bianco opaco accompagnata da un display LED minimalista. A cambiare è anche il sistema di comando, con una nuova interfaccia touch circolare pensata per gestire direttamente il termostato.

Sul dispositivo compare inoltre un pulsante aggiuntivo, personalizzabile per richiamare rapidamente alcune informazioni o funzioni. Può, per esempio, mostrare il livello di umidità oppure consentire l’attivazione immediata del riscaldamento. Il nuovo Smart Thermostat X mantiene inoltre la compatibilità con Matter e Thread, già presente nella gamma tado° X, e può essere utilizzato con caldaie, pompe di calore e sistemi di riscaldamento a pavimento.

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Un termostato più sottile con batteria USB-C

Una delle modifiche più concrete riguarda l’alimentazione. Lo Smart Thermostat X di seconda generazione integra infatti una batteria ricaricabile tramite USB-C, con un’autonomia superiore a un anno per singola ricarica. La scelta elimina la necessità di sostituire periodicamente batterie usa e getta e si inserisce in una revisione più ampia dell’esperienza d’uso. Anche la fase di configurazione è stata semplificata attraverso una procedura guidata direttamente integrata nell’app tado°.

L’azienda lega il nuovo prodotto ai risultati già ottenuti dalla propria piattaforma. Secondo i dati forniti da tado°, oltre un milione di famiglie ha utilizzato i suoi prodotti per ridurre consumi e costi energetici, mentre i clienti risparmiano attualmente in media il 22% sui costi di riscaldamento. La seconda generazione del termostato nasce quindi con l’obiettivo di rendere più accessibili le funzioni che contribuiscono a ottenere questi risultati, combinando modifiche hardware e nuove possibilità offerte dal software.

AI Assist, Bilanciamento Idraulico e Multi Home

Il comparto software introduce AI Assist, un’opzione disponibile come upgrade che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente il funzionamento del riscaldamento in relazione alle condizioni meteorologiche e alle caratteristiche dell’abitazione. Il sistema riunisce diverse funzioni automatiche, tra cui Geolocalizzazione, Rilevamento finestra aperta, Riscaldamento adattivo e Pre-riscaldamento prima del rientro.

AI Assist include anche il Bilanciamento Idraulico, utilizzabile insieme agli Smart Radiator Thermostat X per ottimizzare il sistema di riscaldamento. L’accesso all’upgrade costa 3,99 euro al mese oppure 29,99 euro all’anno. tado° associa inoltre ai prodotti della gamma X una Garanzia di risparmio energetico: secondo quanto comunicato dall’azienda, se il cliente non è soddisfatto del risparmio ottenuto sui costi di riscaldamento durante i primi 12 mesi, può ricevere il rimborso del prezzo di acquisto.

L’altra novità software è Multi Home, disponibile nell’app tado° da oggi. La funzione permette di amministrare più abitazioni o uffici con un unico account, una possibilità pensata per chi gestisce una casa vacanze, un piccolo ufficio, un immobile in affitto oppure il riscaldamento di abitazioni appartenenti a familiari. Multi Home permette inoltre di utilizzare nello stesso account prodotti appartenenti a generazioni differenti, inclusi dispositivi delle linee V3+ e X.

Per quanto riguarda i prezzi, lo Smart Thermostat X (2ª generazione) Wired Starter Kit costa 179,99 euro, mentre il Wireless Starter Kit è proposto a 199,99 euro. Il modello Wired standalone costa 119,99 euro, mentre il Wireless Temperature Sensor X (2ª generazione) ha un prezzo di 99,99 euro.

Il nuovo termostato è disponibile da oggi sul webshop tado° e presso rivenditori selezionati in Europa, con compatibilità con i prodotti tado° X già presenti per permettere l’espansione degli impianti esistenti.