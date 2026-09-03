Navimow H5 Pro ufficiale: l’AI arriva sui bordi del prato

Il Navimow H5 Pro nasce per affrontare uno dei problemi più difficili per un robot tagliaerba: arrivare fino ai margini del prato senza lasciare strisce d’erba da rifinire a mano. Il nuovo modello di Segway Navimow, presentato in occasione di IFA 2026, introduce infatti un braccio robotico estensibile progettato per portare il sistema di taglio direttamente sul bordo.

La soluzione si chiama EdgeMaestro e può estendersi fino a 7,7 cm. Non è però l’unico elemento su cui punta il nuovo robot. La piattaforma combina navigazione basata sull’AI, trazione integrale, sistemi per affrontare terreni irregolari e un rilevamento dedicato ai piccoli animali.

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EdgeMaestro porta la lama fino al confine del prato

Il cuore del nuovo Navimow H5 Pro è il braccio EdgeMaestro, sviluppato per superare il limite dei robot che tendono a lasciare una fascia d’erba lungo i bordi. Il sistema di taglio può raggiungere il perimetro del prato, mentre un Omnidirectional Floating Arm permette di seguire superfici irregolari e assorbire gli urti contro ostacoli laterali.

A completare il meccanismo c’è un Rake Module, che convoglia verso la lama l’erba presente lungo il bordo. Le due ruote guida contribuiscono invece a rendere più fluido il movimento lungo il perimetro. Il disco utilizzato per la rifinitura dei bordi è lo stesso impiegato per il resto del prato. La scelta permette di mantenere una maggiore uniformità del taglio anche quando il robot passa da una zona centrale a un’aiuola o a un confine dalla forma meno regolare.

La sicurezza del sistema comprende anche una protezione del disco, pensata per limitare schizzi di erba e detriti, oltre al rilevamento dei dislivelli che aiuta a ridurre il rischio di ribaltamento durante il lavoro sui margini. Il rumore dichiarato durante il taglio dei bordi è di 58 dB(A). Il comportamento lungo il perimetro viene inoltre gestito dall’algoritmo EdgeSense 2.0, progettato per riconoscere differenti tipologie di confine e gestire cambi di direzione e forme più articolate.

AI, trazione AWD e protezione degli animali

La gestione dei giardini complessi passa anche dal sistema EFLS Tri-fusion, che riunisce LiDAR, Vision e navigazione dinamica NRTK. Le tre tecnologie possono lavorare insieme adattando la strategia di navigazione alle caratteristiche dell’ambiente. Sul fronte della mobilità, il sistema Xero-Turn All-Wheel Drive utilizza quattro motori indipendenti integrati nelle ruote. Navimow H5 Pro può affrontare pendenze fino all’80%, pari a 38,6°, e superare ostacoli fino a 6 cm. Le sospensioni posteriori aiutano le ruote a mantenere il contatto con il terreno anche su superfici irregolari, comprese buche e percorsi ghiaiosi.

La sterzata può avvenire attraverso due modalità: la rotazione sul posto zero-turn, pensata per limitare l’impatto sul manto erboso, oppure una modalità simile a quella automobilistica, destinata a migliorare la manovrabilità e ridurre il rischio di solchi. Un’altra componente centrale è VisionFence 360°, che abbina visione ottica e rilevamento a infrarossi termici. Il sistema è progettato per individuare piccoli animali e ostacoli anche con poca luce e durante la notte. In presenza di una possibile minaccia, il robot interrompe il taglio e modifica il percorso.

L’attenzione è rivolta in particolare ai ricci, che possono reagire a una minaccia rannicchiandosi invece di allontanarsi. Per questo Navimow ha avviato una collaborazione con Igelhilfe Schulzendorf e.V., realtà tedesca impegnata nel soccorso, nella riabilitazione e nella sensibilizzazione sulla tutela dei ricci. Il sostegno previsto durerà un anno e riguarderà anche la valutazione delle tecnologie per il rilevamento degli animali. La strategia comprende inoltre un’indicazione pratica per la gestione degli spazi verdi: lasciare una piccola area del prato senza taglio e configurarla nell’app Navimow come no-go zone, creando così un possibile rifugio per ricci e altri piccoli animali.

Navimow presenterà il nuovo H5 Pro e le altre soluzioni della gamma X4, H2, i2 e Terranox a IFA 2026, dal 4 all’8 settembre presso il Padiglione 9, Stand 121 di Messe Berlin. Il team sarà inoltre presente a ShowStoppers @ IFA il 3 settembre, al Padiglione 5.3, Tavoli 310 e 312.