Anker unifica cinque brand in uno: la nuova strategia presentata a IFA 2026

Quindici anni dopo la vendita del suo primo prodotto a batteria, Anker Innovations annuncia oggi a IFA 2026 una trasformazione strutturale che va oltre il lancio di nuovi prodotti: i cinque brand costruiti nel tempo, Anker, Anker Solix, soundcore, eufy ed eufyMake, confluiscono sotto un unico nome, Anker. Come ha spiegato Steven Yang, fondatore e CEO dell’azienda, i brand di categoria avevano senso quando le categorie erano separate, ma con intelligenza artificiale, robotica ed elaborazione locale che avvicinano tecnologie un tempo distinte, quei confini si stanno progressivamente dissolvendo. La risposta è un solo brand, una sola promessa.

L’intero portfolio Anker viene ora organizzato in due macro-categorie. Anker For You raccoglie le tecnologie che accompagnano le persone durante la giornata, ricarica, audio, salute personale, strumenti creativi. Anker For Home identifica invece la casa che si prende cura di sé stessa, includendo sicurezza domestica, robotica ed energia. Il passaggio sarà graduale: i nuovi prodotti guideranno la transizione al brand unificato, mentre quelli esistenti verranno aggiornati nel tempo. Garanzia, assistenza e servizi restano invariati.

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Audio: il chip THUS AI si espande a tutta la gamma

Presentato a maggio sulla serie Soundcore Liberty 5 Pro, il chip THUS AI, un Neural-Net Compute-in-Memory che esegue elaborazione AI direttamente sul dispositivo, si estende oggi a un’intera linea di nuove cuffie. Le AeroClip 2 e 2 Pro portano il chip in un formato open-ear a clip, con chiamate ultra-chiare anche in ambienti rumorosi, driver da 12mm con LDAC, traduzione AI in tempo reale e 8 ore di autonomia (33 con custodia). Disponibili in Italia da settembre.

Le over-ear Space 2 Pro offrono qualità delle chiamate ai vertici della categoria con 30 ore di autonomia ANC attivo e 60 ore con ANC disattivato. Gli in-ear Liberty Buds 2 integrano un sistema di 8 sensori per chiamate cristalline con driver da 9,2mm.

Sul fronte del sonno, le Sleep 4 e Sleep 4 Pro evolvono la gamma già popolare di Anker. La versione Pro introduce il primo sistema al mondo Track-Assess-Adjustment, che monitora PPG, frequenza cardiaca e HRV, utilizzando l’audio dinamico BioSync per adattare i contenuti sonori al riposo di ogni utente. Debuttano anche i primi speaker da comodino Anker: SleepLab e SleepLab Pro, quest’ultimo dotato di radar a 60 GHz per il monitoraggio preciso del sonno senza indossare nulla.

Ricarica: gestione intelligente più che semplice erogazione

Nel settore da cui Anker è partita, tre novità puntano sulla gestione intelligente dell’energia. Il MagGo Power Bank Pro 2 è il power bank wireless più veloce con il miglior raffreddamento sul mercato secondo l’azienda, primo certificato SGS con ventola integrata: ricarica un iPhone 17 Pro al 50% in 25 minuti, mantenendo la temperatura sotto i 36°C grazie a dissipazione in grafene. Disponibile in Italia da settembre.

Il Laptop Charger Pro riconosce automaticamente il modello di laptop collegato, riconoscimento al 100% su Mac, oltre il 90% su Windows, e applica Care Mode, una curva di ricarica dedicata che limita la carica all’80% per prolungare la vita della batteria di oltre il 40%. Disponibile da ottobre. Il MagStand Charging Station sostituisce tre caricabatterie da comodino con un unico dispositivo, con Qi2 da 25W e raffreddamento attivo.

Sicurezza domestica, robotica ed energia

Sul fronte eufy Security, arrivano il sistema di registrazione locale NVR E50, il Video Doorbell S4 con visuale panoramica a 180 gradi e il Fall Detection Sensor per il monitoraggio senza contatto in contesti di assistenza residenziale, tutti disponibili in Italia entro il quarto trimestre 2026.

Il robot eufy Robot Vacuum Omni E35 offre pulizia certificata TÜV secondo lo standard “Maternal and Infant Grade”, con rullo autopulente HydroJet 2.0 e 35.000 Pa di aspirazione. Disponibile da ottobre. Per l’energia domestica, SOLIX Solarbank Max porta in Italia un sistema plug-and-play per l’accumulo solare da balcone, espandibile da 7 a 42 kWh, con ottimizzazione tariffaria AI che può ridurre il tempo di rientro dell’investimento fino a 2,6 anni, installabile in un solo giorno.

Anker sta inoltre sviluppando MindBase, una piattaforma hub AI locale pensata per unificare dispositivi di brand diversi con elaborazione ed archiviazione dati completamente on-premise, oltre ad annunciare l’ingresso nel settore della salute uditiva con apparecchi acustici basati sul chip THUS AI.

Il primo store monomarca a Berlino

Sabato 5 settembre apre a Berlino, sulla celebre Ku’damm, il primo negozio proprietario Anker. A differenza dei punti vendita tradizionali, dove i prodotti sono divisi per categoria o brand, lo store organizza l’esposizione per momenti di vita quotidiana: gli ambassador formati mostreranno hub, telecamere e robot aspirapolvere funzionare insieme come un unico sistema, non come tre acquisti separati. Come ha sottolineato Yang, è la prima volta che le persone possono scoprire l’intero portfolio Anker in un unico luogo e vedere concretamente come questi prodotti lavorino in sinergia. Ulteriori store sono previsti, con sedi e tempistiche da annunciare.