Helldivers 2, la roadmap fino all’aggiornamento 8.0 di dicembre

Arrowhead Game Studios ha messo nero su bianco il calendario dei prossimi mesi di Helldivers 2, con una roadmap che copre tutto il percorso fino al grande aggiornamento 8.0 previsto per dicembre. Nessun mistero, nessun indizio criptico da decifrare, solo un elenco ordinato di cosa arriverà e quando, mese dopo mese. Una scelta che chiarisce parecchio le idee a chi continua a scendere sui pianeti della Super Terra e si chiedeva quanto ancora avesse da offrire il supporto post lancio.

Il punto di partenza di questo piano è Devoid of Liberty, l’update 7.0 pubblicato poche settimane fa e costruito attorno agli Illuminati. Parliamo di un pacchetto sostanzioso, non di una manutenzione di routine, con un bioma inedito, nuovi nemici, eventi e missioni aggiuntive. Da lì in avanti la struttura resta la stessa, aggiungere qualcosa ogni mese senza lasciare buchi troppo lunghi nel calendario.

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Il primo appuntamento è fissato per settembre e porta con sé un nuovo Titolo di Guerra, la classica progressione tematica che negli anni ha scandito la vita del gioco. Dentro ci saranno armi, Stratagemmi e corazze mai viste prima, più due ricompense che lo studio ha preferito tenere ancora nascoste. Nulla di rivoluzionario sulla carta, ma è il tipo di contenuto che tiene viva la rotazione degli equipaggiamenti e spinge a rimettere mano al proprio arsenale.

A ottobre il discorso si fa più corposo con l’update 7.2. Qui il pacchetto comprende nuove missioni, un bioma completamente inedito, un ulteriore tipo di nemico e una ricompensa extra. Ci sono anche due eventi separati, uno legato alla Guerra Galattica e uno dedicato al Giorno della Libertà, la festività immaginaria della Super Terra che cade il 26 ottobre. Un’occasione che il gioco sfrutta ormai da tempo per giocare con la sua satira militarista, e che stavolta finisce direttamente nel calendario ufficiale dei contenuti.

Vale la pena ricordare che Helldivers 2 ha da poco toccato un nuovo record di giocatori considerando insieme PS5, Xbox e PC. Un dato che spiega bene perché Arrowhead abbia deciso di accelerare invece di rallentare, distribuendo le novità con una cadenza tanto fitta.

L’aggiornamento 8.0 di dicembre resta la vera incognita

Il pezzo grosso della roadmap arriva a fine anno. L’aggiornamento 8.0 è atteso per dicembre e al momento non ha ancora dettagli ufficiali collegati, solo la promessa implicita di essere qualcosa di grande. Le aspettative si basano su quanto visto con Devoid of Liberty, quindi si parla di nuovi biomi, nemici inediti e tipologie di missione differenti, coerentemente con la struttura che Arrowhead ha adottato per tutti i major update precedenti. È una scelta di comunicazione interessante, perché lo studio ha preferito indicare la casella sul calendario senza riempirla. Chi segue il gioco da vicino sa che i major update hanno sempre spostato l’ago della bilancia, cambiando le dinamiche della Guerra Galattica e introducendo minacce capaci di ribaltare le abitudini consolidate delle squadre. Difficile immaginare che dicembre faccia eccezione.

Quello che emerge da questa pianificazione è un ritmo preciso, con un Titolo di Guerra a settembre, un aggiornamento intermedio a ottobre e il colpo grosso a dicembre. Tre tappe distinte, tre livelli di ambizione diversi, tutti costruiti sopra le fondamenta gettate dall’update 7.0. La formula è quella che ha funzionato finora, contenuti frequenti e un filo narrativo che tiene insieme il tutto attraverso la campagna condivisa.