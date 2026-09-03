Amazon e HYROX: partnership globale per il fitness

La partnership tra Amazon e HYROX apre un nuovo canale dedicato alla community del fitness racing. L’accordo, annunciato a Milano il 3 settembre 2026, porta su Amazon.it una vetrina specifica con prodotti pensati per accompagnare gli atleti durante allenamento, gara e recupero. La collaborazione non si limita però alla selezione commerciale. Amazon prevede anche contenuti musicali attraverso Amazon Music e attività fisiche negli eventi HYROX europei, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra la piattaforma e una community in rapida espansione.

HYROX è nato nel 2017 ad Amburgo con una singola competizione ed è cresciuto fino a diventare una serie internazionale. Il format prevede otto corse da 1 km alternate a otto stazioni di allenamento funzionale, mantenendo la stessa struttura nelle diverse sedi. Nella stagione precedente, il circuito ha coinvolto oltre 1,5 milioni di partecipanti in 105 eventi distribuiti in 35 Paesi. Per il 2026/2027 sono invece previsti più di 2 milioni di partecipanti, con 107 weekend di gara organizzati nei sei continenti.

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La nuova vetrina HYROX raccoglie prodotti per ogni fase

La collaborazione porta una selezione dedicata in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Su Amazon.it la vetrina riunisce diverse categorie di prodotti destinati agli appassionati, con una selezione che comprende anche articoli dei partner ufficiali HYROX. L’offerta parte dall’area Energia, dove trovano spazio proteine, integratori, prodotti energetici e caffè. A questa si affianca la categoria dedicata alla tecnologia per la performance, con orologi, wearable e strumenti utili a seguire i propri progressi.

La sezione Allenamento & recupero comprende invece attrezzature, strumenti per la mobilità e prodotti destinati al recupero fisico. Non mancano poi Skincare e corpo, dedicata alla cura della persona, e Accessori, con elementi come grip e tape. Per i clienti Prime, sui prodotti idonei sono previste consegne rapide e convenienti. La disponibilità punta quindi a coprire sia le esigenze legate alla preparazione sia gli acquisti effettuati in prossimità del giorno della competizione.

Amazon porta HYROX anche fuori dalla vetrina online

L’accordo coinvolge anche Amazon Music, che preparerà playlist HYROX specifiche per le diverse stazioni funzionali e per la corsa. La musica accompagnerà così gli atleti nel percorso che va dalle sessioni di allenamento fino alla competizione.

La presenza fisica sarà affidata invece a The Gear Grab, uno spazio esperienziale che farà tappa nei principali eventi del roadshow europeo HYROX durante la stagione 2026/2027. L’iniziativa coinvolgerà anche creator e influencer Amazon attraverso attività organizzate direttamente nelle sedi delle gare. Il percorso è articolato in più esperienze. Athlete DNA propone un quiz attraverso il quale ottenere una selezione personalizzata di prodotti Amazon sulla base dello stile di allenamento e degli obiettivi dell’atleta. Hold the Weight introduce invece una prova dedicata a resistenza e determinazione. La Rebuild Station è pensata per il recupero e permette di provare tecnologie dedicate al benessere, mentre Shop-Mania propone una selezione di prodotti destinati ad allenamento, competizione e recupero.

La partnership comprende infine anche l’Amazon Influencer Program, rivolto agli atleti che raccontano sui social il proprio percorso. Il programma permette di valorizzare i contenuti già realizzati durante allenamenti e gare, mettendo in evidenza attrezzature e prodotti utilizzati nel corso della stagione.