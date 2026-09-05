SwitchBot, una smart home sempre più intelligente e personale: la nostra intervista a IFA 2026

A IFA 2026 Switchbot ha mostrato nuove soluzioni dedicate all’interazione con l’utente, alla sicurezza, alla gestione della casa e alla robotica, con un’attenzione sempre maggiore all’intelligenza artificiale. Tra le novità presentate c’è anche un nuovo dispositivo pensato per interagire con le persone attraverso movimenti, suoni e voce, mentre altri prodotti puntano sull’integrazione tra videocamere, serrature intelligenti, robot e sistemi di gestione domestica.

TecnoAndroid ha incontrato SwitchBot per scoprire più da vicino le novità dell’azienda e capire come sta evolvendo il suo ecosistema.

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Un nuovo dispositivo per interagire con la casa

TecnoAndroid: Partiamo da questo nuovo dispositivo. Che cosa può fare?

SwitchBot: È disponibile in quattro colori differenti, ognuno caratterizzato da una propria personalità. Il dispositivo può interagire con l’utente attraverso gli occhi, i suoni e la voce. Quando viene spinto o toccato, per esempio, è possibile vedere gli occhi muoversi.

Nella parte inferiore e frontale sono presenti sensori touch che permettono di interagire direttamente con il dispositivo. È inoltre presente un accelerometro, che gli consente di rilevare i movimenti. Sono previste tre modalità di interazione. La modalità silenziosa non utilizza la voce e comunica principalmente attraverso gli occhi e i movimenti. La modalità linguaggio permette invece di conversare utilizzando il linguaggio naturale. In futuro sarà disponibile anche l’interazione in italiano. Il dispositivo può inoltre essere utilizzato per controllare altri prodotti SwitchBot. Sono previste due versioni, una con eSIM e una con connettività 4G, così da poter continuare a controllare i dispositivi anche quando si è fuori casa e la connessione Internet non è disponibile in modo ottimale. L’idea è che possa diventare una presenza quotidiana, capace anche di ricordare i momenti trascorsi insieme all’utente.

L’AI entra nell’interazione quotidiana

TecnoAndroid: Quindi non si tratta semplicemente di un dispositivo da utilizzare per controllare la smart home?

SwitchBot: No, l’idea è renderlo qualcosa di più vicino a un compagno quotidiano. Può interagire con l’utente, ricordare le giornate e comunicare attraverso diversi comportamenti. Il concetto è quello di creare un dispositivo che possa accompagnare l’utente nella vita di tutti i giorni, senza richiedere le attenzioni necessarie a un animale domestico. Può anche tornare autonomamente alla propria base, in modo simile a ciò che avviene con un robot per la pulizia.

Un assistente per ricordare attività e appuntamenti

TecnoAndroid: Avete mostrato anche un altro dispositivo già presentato lo scorso anno. Come si è evoluto?

SwitchBot: Questo prodotto era stato presentato a IFA lo scorso anno ed è già disponibile sul mercato. Integra funzionalità di intelligenza artificiale e può essere utilizzato per registrare e ricordare ciò che accade durante la giornata. Ogni sera, per esempio, può aiutare a ripercorrere la giornata. È possibile anche lasciare un messaggio a un’altra persona. Il dispositivo dispone inoltre di un’applicazione dedicata, alla quale è possibile accedere utilizzando lo stesso account SwitchBot. All’interno dell’app sono presenti diverse sezioni, tra cui la memoria delle giornate e la gestione delle attività. La lista delle attività può essere collegata con Google Calendar e Apple Calendar, oltre che con la lista integrata nell’ecosistema SwitchBot. Le attività possono anche essere visualizzate sul retro del dispositivo, rendendolo utile per organizzare il lavoro ma anche la vita quotidiana e familiare.

Privacy e gestione delle registrazioni

TecnoAndroid: Una soluzione di questo tipo porta inevitabilmente a interrogarsi sulla privacy. Come avete affrontato questo aspetto?

SwitchBot: La privacy e la sicurezza sono aspetti importanti. Il dispositivo dispone di tre diverse certificazioni pensate per contribuire alla protezione dei dati. L’utente mantiene inoltre il controllo sui contenuti registrati e può scegliere se eliminare gli audio oppure le relative trascrizioni. Dal punto di vista dello storage, il dispositivo può effettuare oltre 20 ore di registrazione continua e supporta circa 30 GB di memoria locale.

Solar Panel Cam 2K Station Kit

TecnoAndroid: Passiamo alla sicurezza. Che cosa avete portato per l’uso all’esterno?

SwitchBot: Abbiamo presentato il Solar Panel Cam 2K Station Kit, composto da due elementi: la videocamera Solar Panel Cam 2K e la relativa stazione. L’idea è semplificare l’utilizzo all’esterno, evitando la necessità di trovare un cavo per ricaricare continuamente la videocamera. La batteria offre una lunga autonomia e può inoltre essere alimentata attraverso il pannello solare. La videocamera integra un display IPS da 4,3 pollici e può essere posizionata su un tavolo oppure montata a parete. Può essere utilizzata per permettere ai componenti della famiglia di vedere cosa sta succedendo all’esterno e comunicare attraverso il two-way talk. La stazione può inoltre gestire più videocamere: durante la dimostrazione erano già collegate tre camere. Per la registrazione locale è possibile utilizzare una scheda microSD in formato FAT32 fino a 512 GB.

La sicurezza entra nella gestione della porta

TecnoAndroid: L’integrazione con le serrature intelligenti permette anche di gestire direttamente chi si trova fuori casa? SwitchBot: Sì. Attraverso la videocamera è possibile vedere chi si trova davanti alla porta e utilizzare il two-way talk per parlare con la persona. In questo modo si può decidere se aprire oppure meno la porta senza dover necessariamente prendere lo smartphone.

Lock Ultra Max Vision Pro Combo

TecnoAndroid: Parliamo invece della nuova serratura intelligente.

SwitchBot: A IFA 2026 abbiamo mostrato la Lock Ultra Max Vision Pro Combo, una nuova evoluzione della serie di serrature intelligenti SwitchBot. Il nuovo modello utilizza un motore brushless che permette di raggiungere 130 RPM e di completare la chiusura della porta in circa 0,1 secondi. La serratura offre diversi sistemi di accesso. Tra questi ci sono il riconoscimento facciale 3D, il riconoscimento delle impronte, Apple Watch, il controllo tramite dispositivi Apple e NFC. È inoltre possibile utilizzare una scheda NFC e altri accessori compatibili.

Un’altra possibilità riguarda la gestione degli accessi per persone differenti. È possibile configurare utenti con autorizzazioni specifiche, anche limitate a determinati periodi o momenti della giornata. Questo può essere utile, per esempio, per consentire l’accesso a una persona che aiuta in casa soltanto in determinati giorni. La serratura può inoltre essere utilizzata con alimentazione a batteria e offre un’autonomia indicata fino a 12 mesi, mentre in alcune condizioni viene indicata un’autonomia di circa nove mesi.

Robot sempre più adatti agli spazi piccoli

TecnoAndroid: Tra le novità ci sono anche nuovi robot per la pulizia?

SwitchBot: Abbiamo mostrato anche una nuova soluzione molto compatta, la S13 Mini. È stata progettata per muoversi all’interno di ambienti caratterizzati da spazi ridotti e layout particolarmente stretti. Le dimensioni sono di circa 280 × 99 mm, così da poter raggiungere più facilmente aree dove un robot di dimensioni maggiori potrebbe avere difficoltà. Il sistema integra anche una videocamera AI e soluzioni dedicate alla navigazione. È presente inoltre una protezione specifica per i tappeti, progettata per evitare che il dispositivo li schiacci durante la pulizia.

Un sistema Roller Mop intercambiabile

TecnoAndroid: Avete introdotto novità anche per il sistema di lavaggio?

SwitchBot: Un’altra delle novità riguarda il sistema Roller Mop, che permette di utilizzare il robot con un sistema di lavaggio a rullo. La configurazione permette di mantenere il rullo installato e gestire le operazioni necessarie, compreso il ricambio dell’acqua. Il robot rimane lo stesso e cambia principalmente la base utilizzata. In questo modo è possibile scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze, mantenendo comunque lo stesso robot.

Una soluzione modulare per l’energia

TecnoAndroid: Avete mostrato anche una soluzione dedicata all’alimentazione?

SwitchBot: Il sistema è basato su un’architettura modulare, nella quale l’unità minima è costituita da una batteria. La configurazione può essere ampliata fino ad arrivare a una capacità complessiva indicata di 6.400 Wh, con una configurazione da 5.000 unità. L’obiettivo è offrire una soluzione che, una volta installata, richieda meno interventi di manutenzione e possa essere utilizzata insieme al sistema solare per aumentare l’autonomia quando le condizioni di luce lo permettono.

E-Ink Home Dashboard diventa più grande

TecnoAndroid: SwitchBot ha portato anche una nuova versione dell’E-Ink Home Dashboard. Cosa cambia?

SwitchBot: La nuova versione elimina il bordo bianco presente nella generazione precedente, aumentando l’area disponibile per il display. Il pannello utilizza la tecnologia E-Ink a colori e offre un’esperienza simile alla lettura di un e-book. La tecnologia è pensata per poter essere osservata a lungo senza affaticare gli occhi. Il contenuto visualizzato può essere modificato e l’utente può scegliere immagini differenti attraverso i comandi disponibili. È inoltre possibile utilizzare la voce per cambiare la foto visualizzata, aggiungendo un ulteriore livello di interazione al dispositivo.