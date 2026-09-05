Serie A, l’Agenzia dei Monopoli chiede lo stop allo spot

Finisce sotto la lente lo spot della Serie A dedicato ai dati ufficiali, perché secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quel messaggio finirebbe per promuovere in modo indiretto le scommesse. La richiesta è netta e riguarda l’interruzione della campagna promossa dalla Lega Serie A, con una contestazione che si concentra su un passaggio preciso della comunicazione, quello in cui si lascia intendere che una giocata sia “meno sicura” quando non poggia sui dati ufficiali del campionato. Il punto, insomma, non è il prodotto pubblicizzato in senso stretto, ma il modo in cui il messaggio viene costruito. Parlare di sicurezza di una scommessa significa, secondo la lettura dell’Agenzia, entrare in un terreno che la comunicazione sportiva dovrebbe evitare del tutto. Il riferimento ai dati ufficiali diventa così un veicolo, un modo per accompagnare lo spettatore verso un ambito che resta soggetto a limiti stringenti.

Perché il messaggio finisce nel mirino

La contestazione ruota attorno a un concetto tanto semplice quanto scivoloso, quello della sicurezza applicata a una giocata. Nella logica dello spot, i dati ufficiali della Lega rappresentano una garanzia, una fonte certificata rispetto a informazioni raccolte altrove. Nella lettura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, però, quel confronto implicito tra scommessa più sicura e scommessa meno sicura sposta l’attenzione sul gesto stesso di scommettere, che viene in questo modo normalizzato e in qualche misura incoraggiato.

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C’è poi la questione del contesto. La comunicazione arriva direttamente dal massimo campionato italiano, un soggetto che parla a milioni di appassionati e che gode di una credibilità difficile da replicare. Un messaggio che nasce con intenti tecnici, legati alla qualità e alla provenienza delle informazioni, rischia quindi di assumere un peso diverso quando viene diffuso su larga scala e associato al mondo delle scommesse sportive.

Un tema che tocca il rapporto tra calcio e betting

La vicenda riporta al centro una discussione che accompagna il calcio italiano da anni, quella del confine tra promozione dei dati e promozione del gioco. I dati ufficiali sono ormai un asset economico rilevante per le leghe sportive, vengono licenziati, venduti, integrati in servizi di vario tipo. Il problema nasce quando la loro valorizzazione passa attraverso un linguaggio che richiama, anche solo per allusione, l’atto della giocata. La richiesta di interruzione dello spot da parte dell’Agenzia si muove proprio su questo crinale. Non contesta l’esistenza del prodotto informativo, ma il modo in cui viene raccontato al pubblico. E la differenza, nella pratica, è tutt’altro che marginale, perché definisce quanto una campagna possa spingersi vicino al tema del betting senza superare la linea.

Per la Lega Serie A si tratta di un passaggio delicato, considerando che la comunicazione era stata pensata per rimarcare il valore dei dati certificati e per distinguerli da quelli raccolti in modo non ufficiale. La lettura dell’Agenzia ribalta la prospettiva e trasforma quello che voleva essere un argomento di qualità in un possibile messaggio promozionale indiretto.

Sul tavolo resta quindi la richiesta di fermare la diffusione dello spot, con una contestazione che riguarda in modo specifico il riferimento alla maggiore o minore sicurezza di una scommessa in assenza di dati ufficiali.