ChatGPT su Mac può leggere iMessage: scoppia il caso privacy

ChatGPT su Mac si prepara a fare un passo che, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrato impensabile: mettere le mani sui messaggi degli utenti. OpenAI ha infatti introdotto sui computer di Cupertino nuove funzioni che permettono all’assistente di accedere ai contenuti di iMessage, e già questo basta a spiegare perché la notizia stia circolando così in fretta. Non si tratta di un dettaglio marginale, perché parliamo di uno dei territori più delicati dell’ecosistema Apple, quello in cui l’azienda ha costruito negli anni buona parte della propria reputazione.

L’idea di fondo è semplice da capire anche per chi non mastica troppa tecnologia. L’assistente smette di essere una finestra separata, un posto dove si va a fare domande, e diventa qualcosa che vive dentro il sistema, con la possibilità di leggere e gestire informazioni che prima restavano chiuse dentro le app native. Comodo, senza dubbio. Ma anche parecchio scivoloso.

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Perché l’accesso ai messaggi cambia le carte in tavola

Il punto è tutto lì, nella natura dei dati coinvolti. I messaggi non sono un file qualsiasi, contengono conversazioni private, riferimenti personali, cose che nessuno immagina possano finire sotto gli occhi di un software esterno. Ed è proprio per questo che l’arrivo di funzioni del genere ha immediatamente sollevato dubbi sulla privacy, prima ancora che qualcuno provasse a valutarne l’utilità pratica.

C’è poi un aspetto di percezione. Un conto è chiedere a un assistente di riassumere un documento, un altro è dargli la possibilità di muoversi dentro l’archivio delle chat. Anche quando i meccanismi di autorizzazione sono chiari e l’utente deve dare il proprio consenso, la sensazione resta diversa. E l’utenza Apple, storicamente, è tra le più sensibili su questo fronte.

Il nervo scoperto nel rapporto tra OpenAI e Apple

Qui entra in gioco la parte più interessante della vicenda, quella che riguarda gli equilibri tra le due aziende. OpenAI sta progressivamente allargando la propria presenza dentro i dispositivi di Cupertino, e lo fa arrivando a toccare servizi che Apple considera parte del proprio nucleo identitario. La protezione dei dati personali non è mai stata soltanto una scelta tecnica per l’azienda della mela, è stata una bandiera commerciale, ripetuta in ogni presentazione e in ogni campagna pubblicitaria.

Vedere un assistente sviluppato da terzi che si muove dentro iMessage significa quindi, in un certo senso, entrare nel giardino di casa altrui. La rivalità tra i due colossi, che negli ultimi tempi è cresciuta più di quanto entrambe le parti lascino trasparere ufficialmente, trova in questa novità un nuovo motivo di tensione.

Comodità contro controllo, il compromesso che ogni utente dovrà valutare

Per chi usa il computer tutti i giorni, la promessa è quella di un flusso di lavoro più veloce. Non dover saltare da un’applicazione all’altra, poter chiedere all’assistente di occuparsi di operazioni che prima richiedevano diversi passaggi manuali. Sono vantaggi concreti, difficile negarlo.

Dall’altra parte c’è il prezzo da pagare in termini di controllo. Ogni funzione che amplia i permessi di un software amplia anche la superficie di ciò che quel software può vedere. È una scelta che ricade sul singolo, sulla sua disponibilità a concedere accesso a un’area finora protetta.

Al momento la novità riguarda l’ambiente Mac, con l’assistente di OpenAI che estende le proprie capacità ben oltre il perimetro tradizionale della semplice conversazione testuale.