StarCraft, glitch sul sito ufficiale a giorni dal BlizzCon

Sul sito ufficiale di StarCraft è comparso qualcosa che non dovrebbe esserci, e la tempistica è tutt’altro che casuale: a pochi giorni dal BlizzCon, Blizzard ha piazzato un teaser criptico che ha immediatamente riacceso le voci su un possibile StarCraft 3. Non c’è un annuncio, non c’è un logo, non c’è nemmeno una data. Ci sono dei glitch. Tanti, evidenti, piazzati con cura.

Chi apre in questo momento la pagina ufficiale si trova davanti quella che sembra la solita presentazione promozionale di StarCraft Remastered, testi di marketing compresi. Solo che normale non lo è per niente. Pezzi di pagina saltano, si sgranano, sfarfallano. E non hanno l’aria dei classici errori di caricamento o di un problema del browser: sono disturbi costruiti apposta per essere visti, effetti statici pensati per catturare l’occhio e far venire il dubbio. Un modo abbastanza vecchia scuola di dire qualcosa senza dire niente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un teaser che arriva nel momento più sospetto possibile

L’ultimo capitolo vero della serie risale a più di dieci anni fa, il che rende ogni singolo movimento attorno al marchio una potenziale miccia. E questa volta la miccia è lunga. Da anni girano indiscrezioni su un nuovo gioco ambientato nell’universo StarCraft, con segnalazioni che risalgono al 2024 riguardo a uno sparatutto in sviluppo internamente in Blizzard, progetto distinto dal defunto Ghost, sepolto ormai da tempo. Poi, nel corso di quest’anno, hanno cominciato a circolare informazioni su un secondo progetto completamente separato, questa volta affidato a Nexon.

L’ultima voce di corridoio parla di un accordo ormai vicino alla firma tra Blizzard e Nexon, con la casa coreana che si occuperebbe di quel misterioso titolo. Nulla è stato confermato ufficialmente, va detto chiaramente. Ma il fatto che qualcuno dentro Blizzard abbia deciso proprio adesso di mettere mano al sito e riempirlo di interferenze visive fa pensare che l’attesa non durerà ancora molto.

BlizzCon come palcoscenico e il timore Diablo Immortal

Il calendario aiuta a leggere la situazione. Il BlizzCon è fissato per il 12 settembre e storicamente è la vetrina in cui l’editore tira fuori gli annunci più pesanti dell’anno. Piazzare un teaser silenzioso pochi giorni prima è una mossa che si spiega da sola, anche senza comunicati. Il punto, però, è capire di cosa si parlerà davvero. Le segnalazioni indicano che il progetto affidato a Nexon sarebbe in lavorazione presso una sussidiaria nota soprattutto per gli sparatutto free to play, il che sposta parecchio l’asticella delle aspettative. Chi spera in un ritorno alla strategia in tempo reale pura, quella che ha costruito il mito del franchise, si trova davanti a uno scenario che assomiglia più a un’espansione del marchio che a un seguito diretto.

Il ricordo che aleggia è quello di Diablo Immortal, annuncio che a suo tempo generò più malumore che entusiasmo proprio perché arrivato dove il pubblico si aspettava altro. La speranza, tra i fan, è che almeno uno dei progetti in cantiere sia un vero e proprio seguito numerato, con tutto quello che comporta in termini di struttura, campagna e competitivo. Nel frattempo l’unica cosa concreta rimane quella pagina che continua a disturbarsi da sola, senza spiegazioni. Un dettaglio che, per una serie che occupa stabilmente la vetta delle classifiche dedicate ai migliori RTS mai realizzati, basta e avanza a far muovere l’intera community.