AMD a IFA 2026: “Personal AI” e la workstation Threadripper Halo

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Partnership con SUSE per il passaggio dallo sviluppo alla produzione

AMD ha aperto IFA 2026 con il keynote “The Era of Personal AI”, tenuto da Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager dell’azienda. L’intervento ha illustrato la visione di AMD su come l’intelligenza artificiale integrata nei dispositivi personali possa diventare più privata, adattiva e capace di trasformare direttamente le idee degli utenti in risultati concreti, senza dipendere costantemente dal cloud.

Tra gli annunci principali, i sistemi AMD Ryzen AI Halo supporteranno da subito Project Zenith, la nuova esperienza di sviluppo Windows annunciata da Microsoft e ottimizzata per dispositivi ad alte prestazioni. Il pacchetto include Visual Studio Code, WSL, GitHub Copilot CLI e PowerShell preinstallati, pensato per agevolare lo sviluppo locale di soluzioni AI senza le configurazioni manuali tipiche di questi ambienti.

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Il prototipo più ambizioso presentato è AMD Threadripper Halo Station, un sistema progettato per portare capacità di calcolo AI di livello data center direttamente su una workstation desktop. La combinazione di un processore Ryzen Threadripper PRO 9995WX e due acceleratori di classe Instinct permette a sviluppatori e ricercatori di addestrare, ottimizzare ed eseguire localmente modelli AI su larga scala, aggirando i colli di bottiglia tipici delle infrastrutture cloud, latenza, costi variabili, dipendenza dalla connettività.

Partnership con SUSE per il passaggio dallo sviluppo alla produzione

AMD ha inoltre annunciato una collaborazione con SUSE per aiutare gli sviluppatori a trasferire le applicazioni AI dalle fasi di sviluppo e test locali su Ryzen AI Halo verso ambienti di produzione aziendale sicuri, supportati e scalabili. Un ponte concreto tra la fase di prototipazione, che oggi avviene sempre più spesso su hardware locale per motivi di privacy e costi, e il deployment su infrastrutture enterprise.

A IFA sono stati presentati diversi sistemi basati su tecnologia AMD. Acer ha annunciato l’Aspire G AGB110 mini-PC e il notebook Aspire G 3D 16, entrambi equipaggiati con processori AMD Ryzen AI Max 400 Series. Lenovo ha presentato ThinkCentre X Ultra, ThinkCentre M75s Gen 6, ThinkCentre M75q Gen 6 e IdeaPad Slim 3, tutti basati sulla stessa piattaforma processore. La registrazione completa del keynote è disponibile sul canale YouTube di AMD.