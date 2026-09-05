NAVEE Fold P10, a IFA 2026 arriva il monopattino triplo

NAVEE sfrutta IFA 2026 per presentare una nuova idea di mobilità urbana, con il debutto del Fold P10, monopattino elettrico caratterizzato da un sistema di tripla piegatura, e per annunciare l’espansione del brand nel settore della robotica indossabile. La principale novità del Fold P10 è la sua struttura a tripla piegatura, progettata per ridurre di oltre l’80% il volume complessivo del monopattino. Una volta ripiegato, il dispositivo può essere trasportato nel bagagliaio di un’auto o sistemato sotto una scrivania, risultando adatto anche agli ambienti domestici con poco spazio.

La batteria è inoltre intercambiabile e può essere rimossa in pochi secondi per essere ricaricata separatamente, senza dover portare con sé l’intero monopattino. Nonostante le dimensioni compatte, NAVEE dichiara una potenza nominale di 500 W, con picchi fino a 1.350 W. L’autonomia arriva a 70 km, mentre le sospensioni con bracci ammortizzati anteriori e posteriori sono pensate per migliorare comfort e stabilità durante la marcia.

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Con EXO S Pro NAVEE entra negli esoscheletri

A IFA 2026 il gruppo presenta anche la propria roadmap nel settore della robotica indossabile, partendo dall’esoscheletro EXO S Pro, lanciato a luglio.

Il dispositivo pesa 1,8 kg e raggiunge una potenza di picco di 960 W. Il sistema riconosce il movimento attraverso dieci modalità e offre una risposta nell’ordine dei millisecondi, mentre l’autonomia arriva fino a 40.000 passi assistiti. NAVEE prevede di ampliare progressivamente la famiglia con soluzioni destinate a diverse parti del corpo, tra cui arti superiori, schiena e zona lombare. La futura gamma comprenderà tecnologie sia attive sia passive.

Una gamma che si amplia

La presenza di NAVEE a Berlino comprende anche prodotti già disponibili sul mercato italiano, tra cui la Compa Ultra 01, e-bike pieghevole pensata per gli spostamenti quotidiani, e i monopattini elettrici NT5 Max e XT5 Pro. Con Fold P10 ed EXO S Pro, l’offerta del brand si sposta quindi dalla micromobilità tradizionale verso soluzioni pensate per rendere più semplice il trasporto urbano e, nel caso degli esoscheletri, supportare fisicamente il movimento.