Supporto smartphone in auto: rischi per fotocamera e batteria

Il supporto per smartphone in auto sembra l’accessorio più innocuo del mondo, eppure è proprio lì, tra vibrazioni e sole diretto sul parabrezza, che fotocamera e batteria iniziano a pagare un prezzo. Non si tratta di un guasto improvviso, ma di un logoramento lento, silenzioso, che dopo qualche anno di tragitti casa lavoro si traduce in scatti meno nitidi e in un’autonomia che cala prima del previsto.

Il punto di partenza è semplice. Molte auto recenti montano uno schermo compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, il che permette di lasciare il telefono al sicuro da qualche parte, collegato via cavo oppure senza fili. Ma sulle strade circolano ancora milioni di vetture prive di un’unità multimediale moderna, e in quel caso l’unica soluzione per navigare o ascoltare musica resta appunto agganciare lo smartphone da qualche parte nell’abitacolo. Le opzioni sono tantissime e non sono tutte uguali, anzi: alcune fanno decisamente più danni di altre.

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Le vibrazioni e quei piccoli pezzi mobili dentro la fotocamera

C’è la tendenza a considerare gli smartphone moderni come blocchi solidi senza parti in movimento. Non è così. Al loro interno convivono diversi componenti elettromeccanici in miniatura che si spostano di frazioni di millimetro, ed è proprio questa caratteristica a renderli sensibili a certi tipi di scuotimento. I modelli di fascia alta, in particolare, hanno gruppi ottici con elementi mobili che rendono possibili la stabilizzazione ottica e l’autofocus. Vibrazioni ad alta ampiezza possono danneggiare o degradare questi meccanismi, con conseguenze dirette sulla qualità delle foto. Apple ha diffuso un avviso ufficiale contro l’uso dei propri telefoni su supporti da manubrio di moto potenti, e specifica che anche su veicoli meno energici, dove le vibrazioni restano di bassa ampiezza, conviene comunque scegliere un aggancio con sistema di smorzamento. Tra tutte le soluzioni, il supporto da auto è probabilmente la meno rischiosa. Il rischio però non è zero. In commercio esistono modelli pubblicizzati come antivibrazione e sono quelli da preferire, soprattutto su vetture che trasmettono parecchie sollecitazioni all’abitacolo e alla plancia.

Il parabrezza è uno dei posti più caldi dell’auto

Il calore è l’altro nemico, forse il più insidioso. Le batterie al litio lavorano bene solo entro un intervallo di temperatura piuttosto stretto e, se superano certi valori, si danneggiano o perdono capacità in anticipo. I processori, dal canto loro, non hanno alcun raffreddamento attivo: quando la temperatura sale, il telefono riduce le prestazioni e nei casi estremi si spegne da solo per proteggersi.

Ecco perché piazzare il dispositivo contro il vetro, in pieno sole, magari raccogliendo anche il calore irradiato dalla parte alta del cruscotto, non è una gran mossa. Google indica proprio la plancia come zona critica, segnalando che temperature ambientali oltre i 45 gradi possono danneggiare l’apparecchio. Apple aggiunge un dettaglio importante sulla ricarica: caricare il telefono sopra i 35 gradi accorcia in modo permanente la vita della batteria. Nulla di catastrofico nell’immediato, ma ripetere l’operazione ogni giorno durante il tragitto quotidiano porta a una sostituzione anticipata rispetto ai piani. Il peggio arriva quando tutto accade insieme. Ricarica attiva, streaming audio, navigazione GPS e schermo alla massima luminosità: ogni singola funzione produce calore, e in auto si presentano quasi sempre in contemporanea. Anche le trasmissioni dati cellulari, specie quelle ad alta frequenza, scaldano. La ricarica wireless, poi, sorprende più di quanto ci si aspetti, perché è parecchio inefficiente e una buona fetta di energia finisce dispersa sotto forma di calore.

Come limitare i danni senza rinunciare al supporto

Nessuno dice di buttare via l’accessorio. Conviene però ragionare su dove viene fissato il telefono e su come smaltire il calore in eccesso. I supporti a bocchetta restano tra i più convincenti proprio perché raffreddano attivamente il dispositivo, e spesso basta orientare la presa d’aria vicina per abbassare la temperatura nella zona. Meglio evitare la ricarica senza fili su plancia o parabrezza, mentre un caricatore integrato posizionato in basso e al riparo dal sole non pone problemi. La soluzione ideale resta aggiungere CarPlay o Android Auto alla vettura, così da tenere lo smartphone lontano dai guai. Utile anche disattivare la ricarica rapida via cavo in auto e, se il modello lo permette, attivare la ricarica bypass durante la guida.

Fonte: TecnoAndroid