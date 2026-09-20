SILVERCREST Lidl, aspirapolvere senza fili a 89 euro con luce LED

L’aspirapolvere senza fili SILVERCREST è arrivata negli scaffali di Lidl a 89 euro, e già dal prezzo si capisce a chi si rivolge: chi vuole tenere la casa in ordine senza trasformare le pulizie in un progetto settimanale. Il modello è disponibile da giovedì 17 settembre in tutti i negozi italiani della catena, con una promozione che resta valida fino al 23 settembre. Niente sacchetto, niente cavo da srotolare, niente presa da cercare in giro per le stanze. Il dettaglio che in questa fascia di prezzo non capita di vedere spesso è la spazzola elettrica con luce LED integrata. Serve a illuminare gli angoli bui, la zona sotto i mobili, quella striscia di pavimento vicino al battiscopa dove la polvere si accumula e nessuno se ne accorge finché non arriva un raggio di sole. Con l’illuminazione accesa, briciole e piccoli residui diventano visibili subito, senza dover accendere tutte le luci di casa o piegarsi a controllare.

Come funziona e cosa monta davvero

Il cuore tecnico è la tecnologia ciclonica, che consente di aspirare senza sacchetto. Tradotto in termini pratici, significa che la manutenzione si riduce parecchio e soprattutto sparisce quella spesa ricorrente per i ricambi che, sul lungo periodo, pesa più di quanto si immagini. Si svuota il contenitore, si richiude, si riparte. La potenza dichiarata è di 250 W, con due livelli di aspirazione selezionabili. C’è la modalità Boost per quando serve più forza, magari su un tappeto o su uno sporco più ostinato, e c’è la modalità ECO, pensata per allungare l’autonomia nelle passate di routine. L’alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio, la soluzione ormai standard su questo tipo di prodotti.

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Il contenitore raccoglipolvere ha una capacità di 150 ml. Non è un serbatoio generoso, e va detto chiaramente: chi immagina di fare tutta la casa in una volta sola dovrà mettere in conto qualche svuotamento intermedio. È una scelta progettuale coerente, però, perché il SILVERCREST nasce per le pulizie frequenti e veloci, non per la sessione straordinaria del sabato mattina. Meno capienza vuol dire anche meno ingombro e meno peso da spostare.

Due apparecchi in uno, senza cavi tra i piedi

Il design senza fili apre un paio di possibilità interessanti. Smontando il tubo di aspirazione, l’apparecchio diventa un aspirapolvere manuale, comodo per il divano, l’interno dell’auto, i ripiani della cucina o quelle superfici piccole dove il modello a scopa risulta scomodo. Rimontato, torna a fare il suo mestiere sui pavimenti, funzionando anche come aspirabriciole per le emergenze quotidiane. Il vantaggio più concreto resta comunque la libertà di movimento. Passare da una stanza all’altra senza staccare e riattaccare la spina cambia la percezione della pulizia veloce, che smette di essere una seccatura e diventa una cosa da cinque minuti. Non è un dettaglio da poco per chi vive in appartamenti con più stanze e poche prese ben posizionate.

Prezzo, tempistiche e a chi conviene

Gli 89 euro richiesti collocano questo aspirapolvere Lidl nella fascia accessibile del mercato, quella dove di solito bisogna rinunciare a qualcosa. Qui invece si trovano funzioni che oggi vengono cercate davvero, dalla luce LED sulla spazzola alle due modalità di aspirazione, passando per l’assenza totale di cavi e sacchetti. Non è la soluzione universale, e sarebbe scorretto raccontarla così. Case molto grandi, tappeti pesanti o esigenze di pulizia profonda richiedono altro. Ma come secondo apparecchio, affiancato a un modello più potente per gli interventi impegnativi, oppure come unico strumento in un appartamento di dimensioni contenute, il conto torna. La finestra per approfittarne è quella compresa tra il 17 e il 23 settembre nei punti vendita Lidl Italia.

Fonte: TecnoAndroid