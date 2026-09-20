Celle a idrogeno: nuova interfaccia quadruplica la potenza

Le celle a idrogeno hanno un problema che gli addetti ai lavori conoscono bene, e non riguarda soltanto la disponibilità del combustibile: anche quando l’idrogeno c’è, trasformarlo in elettricità abbastanza in fretta resta un esercizio difficile. Dentro la cella, su distanze minuscole, una parte consistente delle prestazioni si perde lungo il percorso. Su questo collo di bottiglia ha lavorato un gruppo di ricercatori del Beijing Institute of Technology, arrivando a un risultato che sulla carta vale quattro volte la potenza delle architetture convenzionali prese come riferimento nello studio.

Il punto di partenza è la chimica delle celle PEM, quelle costruite attorno a una membrana che lascia passare i protoni e obbliga invece gli elettroni a fare il giro lungo, attraverso un circuito esterno. È proprio quel passaggio forzato a generare corrente. Tutto molto elegante, salvo un dettaglio pratico: i protoni devono arrivare rapidamente ai siti dove avvengono le reazioni chimiche, e se rallentano, rallenta tutto il resto.

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Dove si perde energia dentro la cella

Nei sistemi tradizionali il traffico dei protoni viene ostacolato da materiali come il Nafion, che pur essendo un componente classico di queste architetture tende a intralciare il movimento nelle immediate vicinanze del catalizzatore. Una specie di ingorgo microscopico, che non si vede ma si sente eccome quando si misurano le prestazioni finali. Il risultato è che una quota dell’energia disponibile non arriva mai a diventare elettricità utile.

La risposta messa a punto a Pechino passa da una nuova interfaccia acido base di Brønsted Lewis, pensata per offrire ai protoni percorsi aggiuntivi lungo i quali trasferirsi. Invece di intervenire sul catalizzatore o sulla membrana, insomma, il lavoro si concentra sul punto di contatto, sulla zona di confine dove avviene il trasferimento. Un’area sottilissima, spesso trascurata, che però condiziona il rendimento dell’intera cella.

Numeri che cambiano la scala del problema

I dati raccolti nello studio parlano di una diffusione dei protoni aumentata di dieci volte e di una conducibilità cresciuta di 6,5 volte rispetto alle configurazioni di riferimento. Tradotto in prestazioni reali, la cella sperimentale ha raggiunto 0,75 watt per centimetro quadrato a 0,7 volt. Circa quattro volte la potenza indicata per le architetture convenzionali considerate nella ricerca, che è un salto difficile da liquidare come aggiustamento marginale.

Vale la pena fermarsi un attimo sulla metrica scelta, perché dice parecchio. Ragionare in watt per centimetro quadrato significa ragionare in termini di densità di potenza, ovvero quanta energia si riesce a spremere da una superficie data. In un settore dove ingombro e peso pesano sulle scelte progettuali, moltiplicare quel valore significa poter immaginare sistemi più compatti a parità di prestazioni, oppure prestazioni superiori a parità di dimensioni.

Resta il fatto che si parla di una cella sperimentale, non di un prodotto pronto per la produzione di serie. Il passaggio dal laboratorio alla scala industriale è storicamente il tratto più accidentato per le tecnologie legate all’idrogeno, tra costi dei materiali, durata dei componenti e affidabilità nel tempo. Il lavoro del Beijing Institute of Technology però indica una direzione precisa: non per forza servono catalizzatori più costosi o membrane esotiche, a volte basta ripensare il modo in cui i diversi strati dialogano tra loro.

L’approccio all’interfaccia acido base si inserisce quindi in una logica di ottimizzazione fine, dove i guadagni arrivano da dettagli che nella descrizione generale di una cella a combustibile nemmeno compaiono. E i numeri raccolti, dieci volte sulla diffusione e 6,5 volte sulla conducibilità, restano la parte più concreta di tutta la vicenda.

Fonte: TecnoAndroid