Super Psychic Policeman Chojo, la stagione 2 resta possibile

Il destino di Super Psychic Policeman Chojo sembra muoversi in direzione opposta a quello di Black Torch, e la cosa curiosa è che entrambi gli anime nascono da manga interrotti prima del tempo. Black Torch, tratto dall’opera di Tsuyoshi Takaki, ha chiuso i battenti da poco e la seconda stagione non arriverà. Per l’adattamento firmato Shun Numa, invece, la porta resta aperta, almeno stando a quanto lasciato intendere dallo stesso autore.

Partiamo dai numeri, perché aiutano a capire la stranezza della situazione. Il manga di Shun Numa si è fermato a 65 capitoli dopo circa un anno di pubblicazione su Weekly Shonen Jump, una parabola breve che di solito segna la fine di ogni discorso. Quando è stato annunciato l’anime, i lettori della rivista sono rimasti spiazzati, perché serie con quel tipo di percorso raramente ottengono un adattamento animato.

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Cosa racconta Super Psychic Policeman Chojo

La premessa è semplice e punta tutto sul ritmo comico. Al centro c’è Ippongi, una poliziotta che si ritrova fin dal primo giorno di servizio in coppia con Chojo, un collega dotato di poteri psichici che però li sfrutta per qualsiasi cosa tranne che per lavorare. Una spalla scomoda, insomma, di quelle che complicano la giornata invece di semplificarla.

Le cose cambiano quando un gruppo di yakuza minaccia di impadronirsi del dojo della famiglia di Ippongi. A quel punto Chojo comincia a prendere il proprio mestiere un po’ più sul serio, e la dinamica tra i due protagonisti trova finalmente un motore narrativo. Niente di monumentale, va detto, perché la serie vive soprattutto di gag e situazioni assurde più che di una trama strutturata.

Ed è proprio questo, paradossalmente, il suo punto di forza in ottica futura. Un’opera costruita sull’umorismo episodico non ha bisogno di un arco narrativo da chiudere, il che rende molto più semplice immaginare nuovi episodi anche senza materiale cartaceo alle spalle.

La differenza con Black Torch e le prospettive di una stagione 2

Il confronto con Black Torch è quasi inevitabile. Anche quella serie arrivava da un manga interrotto, anche quella ha ricevuto un adattamento animato, ma la conferma è arrivata chiara: nessuna seconda stagione all’orizzonte. Un finale che ha lasciato più di qualche spettatore con l’amaro in bocca, considerando che l’anime aveva comunque portato a termine il proprio percorso.

Per Super Psychic Policeman Chojo il discorso si presenta diverso. L’autore ha dichiarato di essere ottimista sulla possibilità di proseguire con contenuti originali, cioè storie scritte appositamente per l’animazione e non tratte dal manga. Una strada che funziona bene con le serie comiche, dove la continuità non dipende da una mitologia complessa da rispettare.

Naturalmente la decisione finale spetterà al team di produzione, che valuterà accoglienza e risultati prima di muoversi. Ma la struttura leggera dell’opera, fatta di situazioni autoconclusive e personaggi che si prestano a infinite variazioni comiche, elimina buona parte degli ostacoli tecnici che di solito bloccano questo genere di operazioni.

Quando arriva l’anime e dove vederlo

L’appuntamento giapponese è fissato per il 6 ottobre, all’interno della programmazione autunnale. Una collocazione stagionale affollata, come sempre accade in quel periodo dell’anno, dove le nuove uscite si contendono l’attenzione del pubblico settimana dopo settimana.

Sul fronte internazionale, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Non sono stati confermati né i piani di distribuzione fuori dal Giappone né le eventuali piattaforme di streaming che potrebbero occuparsene. Un silenzio che non sorprende più di tanto per un titolo di questo profilo, anche se gli annunci in questi casi arrivano spesso a ridosso della messa in onda. Il debutto di Super Psychic Policeman Chojo è dunque fissato per il 6 ottobre sul mercato giapponese.

Fonte: TecnoAndroid