Subvanta, l’app iOS che traccia gli abbonamenti e i rinnovi

Tenere il conto di quanti servizi si pagano ogni mese è diventato un piccolo lavoro a parte, e Subvanta nasce proprio per questo: un’app che raccoglie tutti gli abbonamenti attivi in un solo posto e avvisa prima che scatti il rinnovo. L’ha sviluppata Islam Eltokhy, sviluppatore egiziano, e la logica è semplice quanto efficace. Niente conti bancari da collegare, niente estratti conto da leggere, solo un elenco ordinato di ciò che si è sottoscritto.

Il punto è che oggi buona parte delle attività quotidiane passa da piattaforme che funzionano a rinnovo periodico. Netflix e Spotify per film, serie e musica, OneDrive e Dropbox per lo spazio cloud dove parcheggiare file e documenti, ChatGPT e Claude per l’intelligenza artificiale. Ognuno di questi servizi, preso da solo, sembra una spesa trascurabile. Sommati, la faccenda cambia parecchio.

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Come funziona l’app Subvanta e cosa mostra davvero

Si tratta di un tracker per abbonamenti, quindi uno strumento che si limita a registrare quello che l’utente inserisce. Non accede in alcun modo ai conti, non pesca dati dalle carte, non chiede permessi invasivi. Sulla scheda di App Store la voce relativa alla raccolta informazioni riporta “dati non raccolti”, il che dice già abbastanza sull’impostazione scelta dallo sviluppatore. Chi vuole ritrovare i propri dati anche su altri dispositivi può attivare la sincronizzazione via iCloud, ma resta una scelta facoltativa.

L’interfaccia è pulita e, cosa non scontata per progetti indipendenti di questo tipo, tra le lingue supportate compare anche l’italiano. La funzione più interessante è il totale annuo unificato: l’app somma tutto quello che si spende in un anno, gestendo pure le valute diverse, così da restituire una cifra sola. Guardare quel numero, spesso, è un esercizio istruttivo.

Poi ci sono i promemoria. Prima di ogni rinnovo arriva la notifica, e qui il vantaggio è evidente per chiunque abbia mai scoperto un addebito imprevisto perché si era dimenticato di disdire una prova gratuita. Capita a tutti, almeno una volta. Il terzo elemento è il registro dei risparmi, che tiene traccia di ogni disdetta e quantifica quanto si è messo da parte cancellando i servizi inutilizzati. Un piccolo incentivo psicologico, in fondo, perché vedere il risparmio accumulato spinge a fare pulizia con più decisione.

Disponibilità, prezzi e limiti della versione gratuita

Al momento Subvanta esiste soltanto in versione iOS e si scarica da App Store. Manca del tutto la controparte per Android, e questo resta il limite più evidente del progetto, almeno per ora. Lo sviluppatore non ha ancora comunicato piani precisi su un eventuale sbarco sul sistema operativo di Google.

Il download è gratuito e, aspetto da sottolineare, la versione free include tutte le funzionalità senza tagli. L’unico paletto riguarda il numero di sottoscrizioni gestibili, fermo a cinque. Per chi ha un paio di servizi di streaming e poco altro può bastare tranquillamente. Chi invece ha collezionato negli anni una decina di rinnovi automatici tra cloud, software, giornali online e strumenti di intelligenza artificiale si troverà stretto abbastanza in fretta.

Per superare il limite c’è la formula Pro, che si sblocca con un pagamento unico di circa 5 euro. Nessun abbonamento ricorrente, il che ha una sua ironia trattandosi di un’app pensata per tenere a bada proprio gli abbonamenti. Si paga una volta e il discorso finisce lì.

L’approccio manuale, cioè l’inserimento a mano di ogni voce, richiede qualche minuto di configurazione iniziale. È il prezzo da pagare per non dover concedere accessi bancari a un’applicazione di terze parti, e per molti utenti questo scambio risulta più che accettabile. Una volta popolato l’elenco, il lavoro successivo si riduce ad aggiungere le nuove sottoscrizioni man mano che arrivano e a cancellare quelle chiuse.

Fonte: TecnoAndroid