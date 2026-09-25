Consegne con i droni a Richardson: residenti in rivolta

Le consegne con i droni sono diventate parte del paesaggio quotidiano a Richardson, in Texas, dove Amazon, Walmart e altre aziende hanno scelto di far volare pacchi sopra i tetti delle case invece di affidarli ai soliti furgoni. L’idea, sulla carta, è semplice e perfino seducente: ordinare qualcosa e vederselo arrivare in pochi minuti, calato dal cielo nel giardino di casa. Nella pratica, però, una parte dei residenti ha iniziato a lamentarsi, e non per questioni di principio ma per due motivi molto concreti, il rumore e il modo poco elegante con cui i pacchi finiscono a terra.

Richardson, sobborgo dell’area metropolitana di Dallas, si è trovata così nel ruolo di laboratorio a cielo aperto. Non un test di laboratorio con ingegneri e cronometri, ma un quartiere vero, con famiglie, cortili, cani che abbaiano e persone che magari lavorano da casa. È qui che la promessa della consegna con i droni incontra il suo attrito più banale e più difficile da risolvere, quello con la vita di tutti i giorni.

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Il ronzio che nessuno aveva messo nel preventivo

Chi ha seguito da vicino lo sviluppo del settore sa che il tema acustico è sempre stato il tallone d’Achille dei droni per le consegne. Un multirotore che sostiene un pacco in aria produce un suono continuo, acuto, diverso dal traffico stradale a cui le orecchie sono abituate. Non è necessariamente più forte, è più fastidioso, e questa differenza sfugge alle misurazioni fatte con i decibel ma non alle persone che ci vivono sotto.

A Richardson le proteste riguardano proprio questo: il passaggio ripetuto sopra le abitazioni, la sensazione di un ronzio che torna a intervalli irregolari nel corso della giornata. Aziende come Amazon e Walmart puntano sulla velocità come argomento di vendita, e la velocità implica frequenza. Più consegne in meno tempo significa più voli, più decolli, più discese in verticale sopra le proprietà private. La matematica è spietata e il quartiere la percepisce senza bisogno di leggere un report.

Pacchi che atterrano male e la fiducia da ricostruire

L’altro capitolo delle lamentele riguarda il momento più delicato dell’intera operazione, ovvero il rilascio del pacco. Alcuni residenti raccontano di consegne maldestre, oggetti lasciati cadere in modo approssimativo, non sempre dove sarebbero dovuti finire. Un dettaglio che può sembrare minore rispetto al quadro generale, ma che tocca la sostanza del servizio: se il pacco arriva in dieci minuti e però atterra male, il vantaggio si assottiglia parecchio. Dietro a queste storie c’è una questione più ampia che riguarda il rapporto tra innovazione tecnologica e accettazione sociale. I droni non chiedono il permesso a chi abita sotto la loro rotta, e la normativa sullo spazio aereo a bassa quota non è pensata per gestire il malumore di un vicinato. Le aziende investono in flotte e autorizzazioni, i comuni valutano opportunità economiche e visibilità, mentre i cittadini si trovano a gestire gli effetti collaterali senza aver mai firmato nulla.

Richardson diventa allora un caso di studio interessante proprio perché mostra il divario tra la narrazione del servizio e la sua percezione. Sul piano commerciale, la consegna aerea funziona: i tempi si accorciano, la logistica si alleggerisce, l’esperienza d’acquisto acquista un tocco di futuro. Sul piano umano, invece, il conto si paga in fastidio quotidiano, e il fastidio quotidiano ha la brutta abitudine di accumularsi.

Le lamentele dei residenti del sobborgo texano arrivano in una fase in cui il modello delle consegne tramite droni sta uscendo dai progetti pilota per diventare servizio ordinario, con Amazon e Walmart tra i nomi più esposti nell’operazione.

Fonte: TecnoAndroid