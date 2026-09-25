CoopVoce Turbo 400: attivazione gratis prorogata a ottobre

La promozione che azzera il costo di attivazione su CoopVoce Turbo 400 in 5G dovrebbe restare in piedi ancora per diverse settimane, secondo quanto filtra sui piani dell’operatore virtuale. Nei prossimi giorni, salvo cambi di rotta dell’ultimo minuto, arriverà infatti una proroga che manterrà l’offerta attivabile a zero spese iniziali per chi passa a CoopVoce con la portabilità del numero, esattamente come accade già dal 3 settembre 2026.

Allo stato attuale, stando a quanto indicato sul sito ufficiale, la promo che regala il costo di attivazione risulta valida fino al 30 settembre 2026 e riguarda tre offerte: Turbo 400 a 9,90 euro al mese, Turbo 200 a 7,90 euro al mese e Smart 30 a 4,90 euro al mese. Con il prolungamento in arrivo, però, almeno Turbo 400 continuerebbe a essere proposta alle stesse condizioni fino al 28 ottobre 2026, salvo ulteriori estensioni. Per ora si parla soltanto di questa offerta, ma non è detto che anche Turbo 200 e Smart 30 non seguano la stessa strada. Va detto che CoopVoce non ha l’abitudine di allungare i termini delle proprie promozioni: di solito la scadenza viene rispettata e al suo posto arriva una nuova iniziativa.

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CoopVoce: cosa comprende Turbo 400 e quanto si spende

Il pacchetto mensile di Turbo 400 mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 400 Giga di traffico dati in 5G, con velocità che arrivano fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Il canone resta di 9,90 euro al mese.

Fino al 28 ottobre 2026, quindi, i nuovi clienti che scelgono l’offerta con portabilità non pagano il contributo di attivazione. Online la spesa iniziale corrisponde a 9,90 euro, cioè il primo mese anticipato e nulla più, mentre nei punti vendita Coop per saldare la prima mensilità serve una ricarica minima.

L’attivazione può avvenire sia richiedendo un numero nuovo sia portando il proprio da un altro operatore nazionale, online oppure nei supermercati Coop aderenti, con l’esclusione al momento dei punti vendita della Calabria. Chi sceglie la strada digitale può identificarsi con la videoidentificazione, che richiede la verifica da parte di un operatore, oppure più rapidamente con SPID. Disponibili anche le eSIM, le schede digitali che permettono di attivare il piano senza supporto fisico.

Esiste poi la Self SIM, la scheda confezionata che si trova nei punti vendita Coop aderenti a 9,90 euro: quel contributo copre attivazione e primo mese dell’offerta scelta, che poi si attiva comodamente online. Anche i già clienti con una SIM attiva possono passare a Turbo 400, con cambio offerta gratuito al posto dei 9,90 euro una tantum e il primo mese anticipato scalato dal credito residuo.

Consumi, rinnovi e utilizzo all’estero

Con le offerte CoopVoce i minuti illimitati vengono conteggiati sui secondi effettivi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre la connessione è tariffata al singolo kilobyte. Finiti gli SMS inclusi, si continua a inviare messaggi a consumo secondo il piano base. Terminati i Giga, invece, la navigazione si blocca e non si paga nulla in più. In entrambi i casi l’app dell’operatore consente di anticipare il rinnovo, ripristinando subito minuti e Giga.

Se il credito non basta al momento del rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni: in quella finestra il traffico dati è bloccato, mentre minuti e SMS seguono le tariffe del piano base. Ricaricando entro la scadenza si riattiva tutto, altrimenti l’opzione decade. Per evitare grattacapi c’è Rinnovo Facile, che addebita automaticamente l’importo esatto del canone nel giorno del rinnovo.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito minuti, SMS e Giga si usano come in Italia, senza limiti mensili, nel rispetto dei regolamenti sul Roaming Like at Home e con utilizzo strettamente personale.

CoopVoce è un Full MVNO che si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dall’8 gennaio 2026, anche in 5G con le offerte dedicate. Serve ovviamente uno smartphone compatibile e la copertura, altrimenti si naviga in 4G. Il 3G è dismesso da tempo, mentre dal marzo 2023 è attivo il VoLTE per le chiamate su rete 4G.

Senza conferme ufficiali dell’operatore, quella della proroga resta un’indiscrezione priva di valore commerciale.

Fonte: TecnoAndroid