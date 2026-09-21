Studenti pagati per dormire: quei 5 euro a notte alzano i voti

Cinque euro a notte per dormire meglio e, di conseguenza, per migliorare i voti: messa così sembra quasi una scommessa da poco, eppure è proprio questa la strada che alcuni ricercatori indicano come sorprendentemente efficace. Il costo complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 48 euro a semestre, una cifra che nel bilancio di uno studente pesa meno di un paio di libri di testo. L’idea di fondo è disarmante nella sua semplicità: invece di chiedere agli studenti di impegnarsi di più, li si paga per riposare di più.

Chi ha passato anni sui banchi lo sa bene, il sonno è la prima cosa che salta quando le scadenze si accumulano. Notti accorciate, sveglie anticipate, caffè a ripetizione. Il risultato, alla lunga, è un rendimento che scivola verso il basso senza che nessuno se ne accorga davvero, perché la fatica viene percepita come parte inevitabile del gioco. Il piccolo incentivo economico ribalta la prospettiva e trasforma il riposo in un obiettivo concreto, misurabile, premiato.

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Un incentivo minimo che smuove abitudini radicate

La logica dietro il pagamento a notte non riguarda tanto il valore della somma quanto il segnale che manda. Cinque euro non cambiano la vita a nessuno, ma bastano a spostare l’ago della bilancia nel momento in cui bisogna decidere se spegnere la luce oppure restare svegli un’altra ora davanti allo schermo. È un meccanismo che gli economisti comportamentali conoscono bene, e che qui viene applicato a un ambito dove di solito si predica soltanto disciplina personale.

Facendo due conti rapidi, i 48 euro complessivi coprono all’incirca una decina di notti nell’arco di un intero semestre. Non serve quindi trasformare ogni singola giornata in un esperimento, basta creare una rete di occasioni in cui il riposo viene valorizzato. E secondo quanto emerso dalla ricerca, l’effetto sul rendimento scolastico si vede, con voti che tendono a salire rispetto a chi continua con le vecchie abitudini.

Perché il riposo pesa più di quanto si pensi

Il legame tra qualità del sonno e capacità di studio non è una novità assoluta, ma resta uno di quegli argomenti che tutti citano e quasi nessuno applica. La memoria consolida le informazioni durante la notte, la concentrazione del giorno dopo dipende da quante ore si sono effettivamente dormite, e la gestione dello stress passa anche da lì. Quando queste condizioni vengono a mancare, studiare diventa più lento e meno efficace, con il paradosso di passare più tempo sui libri ottenendo meno risultati.

L’aspetto interessante di questo approccio è il rapporto tra spesa e beneficio. Rispetto a corsi di recupero, tutoraggi individuali o programmi di supporto strutturati, un investimento di 48 euro a semestre appare quasi irrisorio. Per le istituzioni scolastiche e universitarie si tratta di una leva a basso costo, facile da attivare e priva delle complessità organizzative che di solito accompagnano gli interventi sul benessere degli studenti.

Resta il fatto che pagare qualcuno per dormire suona bizzarro, e forse è proprio questa stranezza a rendere la trovata così efficace nel catturare l’attenzione. Un premio piccolo, distribuito su poche notti, che riesce a incidere su un’abitudine considerata immutabile. Gli studenti coinvolti hanno visto crescere i propri risultati senza modificare il metodo di studio, senza ore aggiuntive sui libri, semplicemente cambiando il momento in cui chiudono gli occhi.

Fonte: TecnoAndroid