Logitech G Pro X SE in sconto del 40%: cuffie a 59,99 euro

Chi cerca un paio di cuffie da gaming senza svuotare il portafoglio trova oggi su Amazon una promozione piuttosto interessante sulle Logitech G Pro X SE, proposte con uno sconto del 40% e un prezzo finale di 59,99 euro. Una cifra che, per un modello pensato esplicitamente per il gioco competitivo e per le sessioni lunghe in compagnia, si fa notare parecchio. L’offerta è attiva sulla pagina prodotto del sito e riguarda la versione Special Edition, quella che punta tutto su audio, comunicazione vocale e possibilità di personalizzazione.

Il cuore dell’esperienza, almeno sul fronte della voce, è il microfono staccabile da 6 mm. Sfrutta la tecnologia Blue VO!CE in tempo reale, un pacchetto di elaborazione che include riduzione del rumore e compressione, pensato per restituire un timbro più pulito e uniforme quando si parla con il resto della squadra. Il fatto che sia rimovibile aiuta anche fuori dal gaming, perché trasforma le cuffie in un paio di auricolari da ascolto normale senza l’asta che sporge davanti al viso.

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Audio surround e driver da 50 mm

Sul lato ascolto, le cuffie da gaming di Logitech mettono in campo l’audio Surround 7.1 con supporto basato sugli oggetti. In pratica significa che i suoni vengono posizionati nello spazio virtuale in modo più preciso, così da capire con maggiore chiarezza da dove arriva un rumore, quanto è distante e in che direzione si sta muovendo. Nei giochi competitivi è una differenza che si sente, soprattutto quando la sopravvivenza dipende dal riconoscere un passo dietro un muro.

A occuparsi della resa ci pensano i driver PRO-G da 50 mm, progettati per offrire un’immagine sonora pulita e una risposta sui bassi migliorata. L’obiettivo dichiarato non è tanto quello di far tremare le orecchie, quanto di rendere distinguibili i dettagli ambientali, i passi, i piccoli segnali che in mezzo al caos di una partita rischiano di sparire. Il risultato è un profilo sonoro orientato alla leggibilità più che all’effetto muscolare.

Materiali, comfort e profili personalizzati

La costruzione è uno degli aspetti che di solito fa la differenza tra un prodotto da usare mezz’ora e uno da tenere addosso tutto il pomeriggio. Qui la struttura unisce una forcella in alluminio a una fascia per la testa in acciaio, quindi niente plastica flessibile che cede dopo qualche mese. I cuscinetti sono in memory foam con rivestimento in similpelle, una combinazione scelta proprio per reggere l’utilizzo prolungato senza creare punti di pressione fastidiosi sulle orecchie.

Nella confezione arriva anche una scheda audio USB esterna con memoria integrata. Il dettaglio non è banale, perché consente di salvare i profili di equalizzazione impostati tramite Logitech G HUB direttamente sul dispositivo. Tradotto: le regolazioni restano salvate e seguono le cuffie anche cambiando computer, senza dover reinstallare nulla o ricominciare da capo con le impostazioni.

Il prezzo di 59,99 euro colloca queste Logitech G Pro X SE in una fascia dove la concorrenza è agguerrita ma raramente offre lo stesso pacchetto tra microfono elaborato, driver di questo diametro e telaio in metallo. Lo sconto del 40% è quello che fa scendere il modello sotto la soglia psicologica dei 60 euro, rendendolo un acquisto interessante sia per chi gioca su PC sia per chi cerca semplicemente un headset solido per le chiamate e l’ascolto quotidiano.

Fonte: TecnoAndroid