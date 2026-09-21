Vibe coding, l’AI scrive app anche per chi non sa programmare

Il vibe coding è passato in pochissimo tempo da curiosità per appassionati a pratica diffusa, e il settore della programmazione potrebbe uscirne trasformato in modo radicale. Il meccanismo è semplice da raccontare, un po’ meno da gestire: piattaforme basate su modelli linguistici di grandi dimensioni, i cosiddetti LLM, permettono anche a chi non ha mai scritto una riga di codice di chiedere a un chatbot di costruire un’applicazione partendo da zero. Il risultato arriva, spesso funziona, e proprio qui nascono le perplessità di chi programma per mestiere.

Chi sviluppa software da anni ha messo in fila una serie di criticità che riguardano soprattutto la qualità del prodotto finale. Il timore più concreto riguarda il comportamento del codice scritto dall’intelligenza artificiale quando finisce davvero in rete, esposto a utenti reali e a situazioni che nessuno aveva previsto in fase di richiesta. Un conto è un prototipo che gira sul computer di casa, un altro è un servizio online che deve reggere traffico, errori e tentativi di forzatura.

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Perché il vibe coding abbassa la barriera d’ingresso

L’effetto più evidente, e anche il più affascinante, è l’abbattimento della soglia necessaria per avvicinarsi allo sviluppo software. Fino a poco tempo fa, per portare a casa un progetto anche minimo serviva conoscere in profondità linguaggi come HTML, CSS, JavaScript o Python, con tutto quello che comporta in termini di studio, prove, errori e ore passate a cercare un punto e virgola fuori posto. Oggi buona parte di quei passaggi può essere delegata all’AI, che si occupa della struttura e della scrittura vera e propria.

All’utente resta il compito di descrivere cosa vuole ottenere e di valutare il risultato finale. È un cambio di prospettiva notevole, perché sposta l’attenzione dal come al cosa. Chi ha un’idea in testa ma non ha mai avuto gli strumenti tecnici per realizzarla si trova improvvisamente davanti a una porta aperta, e questo spiega buona parte dell’entusiasmo che circonda il fenomeno.

Il nodo della qualità e dei rischi nascosti

Il rovescio della medaglia riguarda proprio quello che l’utente non vede. Un codice generato in automatico può funzionare benissimo nei test più banali e poi mostrare comportamenti imprevedibili in condizioni diverse. Chi non conosce i linguaggi di programmazione difficilmente è in grado di accorgersene, perché manca la capacità di leggere quello che l’AI ha prodotto e di capire se ci siano scelte fragili o soluzioni approssimative.

Gli sviluppatori più esperti insistono su questo punto: la facilità con cui si arriva a un’applicazione funzionante rischia di creare una falsa sensazione di sicurezza. Il prodotto sembra pronto, l’interfaccia risponde, i pulsanti fanno quello che devono fare, ma la solidità di quello che sta sotto resta tutta da verificare. E la verifica, paradossalmente, richiede esattamente quelle competenze che il vibe coding prometteva di rendere superflue.

C’è poi il tema della messa online. Finché un progetto resta in locale, un errore ha conseguenze limitate. Nel momento in cui viene pubblicato e diventa accessibile a chiunque, gli scenari cambiano e i comportamenti anomali possono trasformarsi in problemi concreti per chi lo utilizza. È la ragione principale per cui la crescita di queste piattaforme AI viene osservata con attenzione mista a cautela da chi il mestiere lo conosce dall’interno, e il dibattito sulla qualità del software generato continua ad allargarsi insieme al numero di strumenti disponibili.

Fonte: TecnoAndroid