HUAWEI FreeBuds Neo a 79,9€ su Amazon: sconto del 38%

Chi aspettava un’occasione per mettere le mani su HUAWEI FreeBuds Neo senza svenarsi probabilmente non si aspettava che arrivasse così in fretta: gli auricolari sono stati presentati il 17 settembre 2026 con un listino di 129€ e su Amazon si trovano già a 79,9€, con uno sconto del 38% che vale quasi 50€ di risparmio. Un calo di prezzo così rapido, a poche settimane dal debutto sul mercato italiano, non capita tutti i giorni. E il prodotto, va detto, non è affatto un riempitivo di catalogo.

Il biglietto da visita è il peso. Ogni auricolare si ferma a 4,8 grammi, la custodia Mini Shuttle a 41 grammi: numeri che in pratica si traducono nella sensazione di non avere nulla nelle orecchie dopo un’ora di utilizzo. La forma nasce da uno studio sulla conformazione dell’orecchio, pensato per distribuire meglio la pressione nelle sessioni lunghe, e in confezione arrivano gommini in quattro misure, dalla XS alla L, così da trovare la calzata giusta senza compromessi.

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Cancellazione del rumore fino a 30 dB e audio che non si accontenta

Sul fronte dell’ANC il lavoro è affidato a un chip audio di terza generazione, che gestisce una cancellazione adattiva a doppio canale capace di arrivare fino a 30 dB. Il sistema si regola in tempo reale leggendo le condizioni ambientali, quindi cambia comportamento tra un ufficio silenzioso e una metropolitana affollata. C’è anche la modalità trasparenza, utile quando serve captare una voce o un annuncio senza togliere gli auricolari.

La parte musicale poggia sul nuovo driver Turbo, con una risposta in frequenza che si spinge fino a 48 kHz. Il supporto ai codec comprende LDAC, fino a 990 kbps su Android, e HWA Lossless, che sui dispositivi Huawei compatibili sale fino a 2,3 Mbps. Presente anche l’audio spaziale a 360 gradi, e qui la nota interessante è che funziona a prescindere dal sistema operativo usato.

La connessione sfrutta Bluetooth 6.0, con una portata dichiarata fino a 170 metri sui dispositivi Huawei e la possibilità di restare collegati simultaneamente a due apparecchi con sistemi operativi diversi, senza rifare il pairing ogni volta che si passa dal computer al telefono. Per le chiamate ci sono tre microfoni e un sensore a conduzione ossea, che isola la voce dal rumore di fondo.

L’autonomia non paga pegno al peso ridotto: 6,5 ore con la cancellazione attiva, 10 ore spegnendola, fino a 40 ore complessive contando le ricariche della custodia. La certificazione IP55 copre sudore, pioggia leggera e polvere, quindi anche una corsa o una sessione in palestra non rappresentano un problema.

Perché lo sconto su HUAWEI FreeBuds Neo fa gola

Il passaggio da 129€ a 79,9€ cambia parecchio la prospettiva. A listino pieno gli auricolari si collocavano in una fascia dove la concorrenza è agguerrita, mentre sotto gli 80€ la proposta diventa difficile da ignorare, soprattutto per chi cerca un paio di true wireless con ANC efficace, peso piuma e compatibilità piena tra Android, iOS e Windows senza l’obbligo di restare dentro l’ecosistema Huawei. È proprio questo l’aspetto che rende FreeBuds Neo un acquisto trasversale: funzionano bene anche fuori casa madre.

La colorazione disponibile in offerta è l’Argento, sobria e piuttosto elegante, acquistabile sullo store Amazon.it. Il fatto che il prodotto sia arrivato sugli scaffali a metà settembre e si trovi già scontato di quasi 50€ suggerisce che si tratti di una promozione destinata a durare poco, come spesso accade con le offerte lampo su articoli appena lanciati.

Fonte: TecnoAndroid