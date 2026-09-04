Stripe compra OpenRouter: affare da oltre 7 miliardi

L’operazione con cui Stripe compra OpenRouter sposta il baricentro del business dell’AI su un terreno poco raccontato, quello del routing dei modelli, ossia il meccanismo che decide dove e come far viaggiare ogni singola richiesta. L’accordo è stato annunciato il 19 agosto 2026 e non è ancora formalmente chiuso: la stessa OpenRouter precisa che l’intesa resta soggetta alle consuete condizioni di completamento, con conclusione prevista nelle prossime settimane. Il prezzo non compare nella comunicazione ufficiale, ma le stime parlano di una valutazione superiore ai 7 miliardi di euro, in gran parte tra contanti e azioni.

Per capire la portata della cifra conviene guardare quanto sia breve la storia dell’azienda acquisita. Fondata all’inizio del 2023, OpenRouter ha costruito un livello intermedio tra applicazioni AI, modelli e fornitori di capacità di calcolo. A maggio 2026 aveva incassato altri 105 milioni di euro circa a valle di un round sostenuto da un paniere ampio di investitori. Meno di 3 mesi dopo, l’accordo con Stripe.

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Che cosa fa davvero OpenRouter

I numeri dichiarati dalla società raccontano una crescita fuori scala: oltre 10 milioni di sviluppatori e aziende serviti, più di 400 modelli gestiti, oltre 10.000 miliardi di token processati ogni giorno e un volume di inferenza moltiplicato almeno per 10 in ciascun anno di vita. Stripe però non sta comprando un modello linguistico, né un laboratorio che addestra reti neurali, né un semplice rivenditore di API. La piattaforma occupa una posizione diversa: decide come far arrivare una richiesta dall’applicazione al modello e al provider più adatto, tenendo sotto controllo costi, disponibilità, prestazioni, limiti e politiche sui dati.

Per chi scrive software il vantaggio immediato è l’astrazione. Le API sono compatibili con la specifica OpenAI per gli endpoint, quindi una singola chiave e una struttura di richiesta piuttosto uniforme bastano per raggiungere modelli di produttori differenti. Dietro l’interfaccia il lavoro è molto più sporco: lo stesso modello può essere disponibile presso più fornitori di inferenza, con prezzi, throughput, latenza e capacità che cambiano. Il router AI permette di indicare un ordine preferenziale dei provider, autorizzare o bloccare i fallback, chiedere determinate caratteristiche e imporre vincoli sulla gestione dei dati, per esempio limitando le richieste agli endpoint con Zero Data Retention. Se il primo endpoint non risponde, satura la capacità o restituisce certi errori, il sistema tenta automaticamente un’alternativa. Supportata anche la modalità BYOK, con credenziali proprie usate prima di ricorrere alla capacità condivisa.

Un rapporto che andava avanti da mesi

Non è un incontro improvviso. Il 29 gennaio 2026 Stripe aveva già annunciato che OpenRouter utilizzava diversi suoi servizi per sostenere la crescita internazionale, tra cui Stripe Invoicing per la fatturazione, Stripe Tax per il calcolo delle imposte e Radar for Fraud Teams per le frodi. Ad aprile 2026 la collaborazione si era avvicinata ancora di più al lavoro quotidiano degli sviluppatori con il supporto per Stripe Projects: un comando da terminale permette di creare un account, ottenere una chiave API e collegare la fatturazione senza passare dal browser.

L’analogia che OpenRouter usa da tempo per descriversi, una specie di Stripe per gli LLM, spiega bene il resto. Entrambe le aziende trasformano infrastrutture frammentate in API facili da consumare, una sui pagamenti e sui servizi finanziari, l’altra tra modelli, provider di inferenza, prezzi e capacità. E quando il costo di un prodotto AI dipende dal consumo, token in ingresso e in uscita, immagini generate, secondi di audio o video, chiamate agli strumenti, chi conosce quale modello ha lavorato, quale provider lo ha servito e quanto è costato ha già in mano quasi tutto per trasformare quel consumo in un addebito.

La questione della neutralità

Il punto delicato riguarda l’indipendenza, perché il successo della piattaforma nasce dall’essere model agnostic. Nell’annuncio la società assicura che nome, prodotto, missione e roadmap resteranno invariati, che nessuna integrazione dovrà essere modificata e che le decisioni di routing continueranno a seguire la convenienza dell’utente e non gli interessi di un modello, di un provider o della controllante. Una promessa aziendale, però, non equivale a una garanzia tecnica: per i clienti enterprise contano elementi verificabili come ordine dei provider imposto, fallback bloccati, requisiti di conservazione dei dati e tracciabilità dei percorsi.

L’azienda conta circa 90 dipendenti e dichiara di voler mantenere il passo di una startup. Dall’altra parte c’è una rete commerciale enorme: Stripe dichiara circa 1.750 miliardi di euro di volume di pagamenti elaborati nel 2025 e oltre 200 milioni di abbonamenti attivi gestiti tramite Stripe Billing.