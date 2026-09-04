Hisense, a IFA 2026 la cucina diventa più intelligente

Hisense porta a IFA 2026 la propria proposta per la cucina con una nuova generazione di elettrodomestici che mette insieme intelligenza artificiale, connettività, design e attenzione all’efficienza. L’obiettivo è rendere più semplici e intuitive attività come cucinare, conservare gli alimenti e lavare le stoviglie.

Uno dei protagonisti della nuova gamma è il forno BI614P9B, che porta l’AI direttamente nella fase di cottura. Grazie alla tecnologia InCamera, il sistema può riconoscere gli alimenti, stimarne il peso e controllarne il livello di doratura, aiutando a gestire la preparazione in modo più automatico. Hisense affianca questa soluzione alla nuova gamma MattEdition, caratterizzata da finiture opache e dotazioni premium. Il BI614P8BADO integra apertura automatica della porta, display VisionPlus, pulizia pirolitica e preriscaldamento rapido, raggiungendo 200 °C in cinque minuti.

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Per gli spazi più contenuti arriva invece il BIMAS411S8BADO, un forno compatto da 45 cm che combina microonde, vapore e cottura tradizionale in un unico apparecchio. L’azienda rinnova anche la fascia mid-price con il BSA66346P5B, dotato di una nuova interfaccia grafica, serbatoio dell’acqua e maggiore capacità. Il BIZ6315P5B punta invece sulla pizza con la modalità Pizza Mode Pro, che consente di cuocerla a 360 °C in due minuti dopo un preriscaldamento di 12 minuti.

Anche i piani a induzione sfruttano l’AI

L’intelligenza artificiale arriva anche sui piani cottura. Il nuovo HI98546BSC utilizza un display touch VisionPlus Max TFT, la funzione Flex Area e un AI Agent in grado di proporre programmi automatici e impostazioni personalizzate sulla base delle abitudini di utilizzo. Tra le soluzioni più avanzate c’è anche il HI8543MSCWF, piano CookMore da 80 cm con cinque zone di cottura e programmi Auto Pro. La superficie in vetro, realizzata in Francia, è progettata per offrire una maggiore resistenza ai graffi.

Hisense introduce inoltre le superfici Perfect Matt, pensate per combinare un’estetica opaca con una maggiore resistenza. Il modello HI6443SRWF utilizza un vetro fino a dieci volte più resistente ai graffi e riduce dell’80% i riflessi. La proposta comprende infine sistemi 2-in-1 che uniscono piano a induzione e aspirazione integrata. I modelli HEH8443BSRWF e HEH6443MBSCWF adottano modalità automatica, classe energetica A+++ e superfici ad alta resistenza.

Lavastoviglie più capienti ed efficienti

Nel settore del lavaggio, il modello HFI7A6390H introduce uno scambiatore di calore, classe energetica A-20%, display Dot-Matrix e irroratori intensivi VeroForce+ per migliorare la distribuzione dell’acqua anche durante i cicli dedicati allo sporco più difficile. Sono presenti anche Smart Dosing e l’asciugatura a ventola, mentre la nuova HFI5B6390 è una lavastoviglie completamente integrata con tecnologia AllDry e capacità fino a 16 coperti. La gamma viene completata da nuovi modelli slim e freestanding, pensati per adattarsi a differenti configurazioni della cucina mantenendo l’attenzione su consumi, rumorosità e praticità.

Frigoriferi built-in e cantinette per una cucina coordinata

Hisense rinnova anche la proposta di refrigerazione integrata con nuovi frigoriferi e congelatori compatibili con il controllo smart tramite Wi-Fi. Tra le soluzioni presentate figurano il RB370B3, combinato built-in con Dual-Tech Cooling e funzione Convert, il congelatore FT213B3 con tecnologia inverter e possibilità di conversione in frigorifero e il RL303B5, dotato di cassetto a 0 °C, rivestimento interno in metallo e connettività Wi-Fi.

La proposta comprende anche una nuova cantinetta vino da 60×60 cm, con gestione differenziata della temperatura, controllo dell’umidità, vetro anti-UV e Low-E, ripiani dedicati e illuminazione LED. Con questa nuova gamma, Hisense porta quindi nella cucina una combinazione sempre più stretta tra AI, automazione, connettività e design, intervenendo sulle principali attività quotidiane dalla cottura alla conservazione degli alimenti, fino al lavaggio delle stoviglie.