Acer Predator Atlas 7, l’handheld compatto arriva a novembre

Acer ha portato a IFA di Berlino il Predator Atlas 7, la versione compatta del suo handheld da gioco di punta, pensata per chi trovava l’Atlas 8 un po’ troppo ingombrante da tenere in mano per sessioni lunghe. La sostanza non cambia: stessa impostazione da top di gamma, stesse ambizioni prestazionali, semplicemente racchiuse in un corpo più piccolo di un pollice rispetto al modello arrivato a marzo. Un pollice, detto così, sembra poco. Ma chi ha passato ore con una console portatile in mano sa quanto conti la distribuzione del peso e la forma delle impugnature. Acer, su questo, ha lavorato parecchio: grip più sagomate, area di appoggio per il palmo allargata, tasti leggermente incassati e una texture antiscivolo su tutta la scocca. Dettagli che sulla carta fanno poco rumore e che nella pratica cambiano il modo in cui il dispositivo si comporta dopo la prima mezz’ora di gioco.

Cosa c’è sotto il guscio del Predator Atlas 7

Il cuore del Predator Atlas 7 è un processore Intel Arc G3 Extreme nella configurazione più alta, abbinato a una grafica che arriva fino a Intel Arc B390. Lo schermo è un touchscreen da 7 pollici in formato 16:9 con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz e picco di luminosità di 500 nit, protetto da Corning Gorilla Glass Victus contro graffi e cadute accidentali.

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Sul fronte energia ci sono due strade. La configurazione con batteria da 80Wh, identica a quella del fratello maggiore, mantiene il peso sotto i 750 grammi. Chi preferisce alleggerire ulteriormente può optare per la variante da 60Wh, che scende sotto i 700 grammi. Lo storage arriva fino a 1TB e la memoria fino a 24GB, mentre il raffreddamento è affidato a un sistema a doppia ventola, ereditato anch’esso dall’Atlas 8.

La dotazione di porte è più generosa di quanto si veda di solito su dispositivi di questo tipo: due Thunderbolt 4 e un lettore di schede microSD, con connettività WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Nella confezione arrivano anche due mesi di Xbox Game Pass e due mesi di PC Game Pass, dopodiché per continuare a giocare in streaming tramite i due servizi servirà un abbonamento a pagamento.

Prezzi, disponibilità e il concept che ha rubato la scena

Sul prezzo Acer per il momento tiene la bocca chiusa. Quello che si sa riguarda le tempistiche: il Predator Atlas 7 arriverà in Nord America nel corso del quarto trimestre del 2026, mentre nell’area EMEA, e quindi anche in Italia, il debutto è fissato per novembre.

A Berlino l’azienda non si è però limitata all’handheld. Nello stesso spazio espositivo ha mostrato il Project DualPlay Mini, un concept da 8 pollici che prova a mettere insieme due anime diverse. Da un lato una console portatile a tutti gli effetti, dall’altro una postazione di lavoro in miniatura, con un’impostazione più vicina a quella di un laptop compatto. Resta un progetto sperimentale, senza date né conferme di commercializzazione, ma indica abbastanza chiaramente in quale direzione Acer sta guardando per il gaming in mobilità.

Il posizionamento del nuovo arrivato è comunque leggibile: non un modello di fascia inferiore travestito, ma la stessa piattaforma tecnica dell’Atlas 8 compressa in dimensioni più maneggevoli, con la scelta tra due batterie a fare da vero elemento di differenziazione. Chi cerca autonomia prende la 80Wh e accetta qualche decina di grammi in più, chi privilegia la leggerezza scende alla 60Wh.