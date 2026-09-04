Hisense, a IFA 2026 il nuovo TV RGB MiniLED da 116”

Tra le principali novità c’è il 116UXS RGB MiniLED, presentato per la prima volta sul mercato europeo e basato sulla nuova tecnologia Chromagic 2.0. Il modello rappresenta l’evoluzione della tecnologia RGB MiniLED di Hisense e introduce una retroilluminazione a quattro colori che affianca una sorgente ciano alle tradizionali componenti rossa, verde e blu.

La nuova configurazione permette al televisore di raggiungere una copertura del 110% dello spazio colore BT.2020. Il 116UXS ha inoltre ottenuto le certificazioni Pantone Validated RGB MiniLED e Pantone Color. A completare la dotazione troviamo una luminosità di picco di 10.000 nit, il processore Hi-View AI Engine RGB e il pannello Obsidian. La combinazione delle tecnologie punta a migliorare precisione dei colori, contrasto e profondità delle immagini. Il modello è stato inoltre selezionato tra gli Honorees degli IFA Innovation Awards, insieme al TV UR8, al REGZA ZX Series e al proiettore laser XR10. La soundbar Hisense UX1 ha invece ricevuto il riconoscimento Winner.

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Il comfort visivo entra nella gamma RGB MiniLED

Hisense accompagna le prestazioni dei nuovi display con una maggiore attenzione al comfort durante la visione. Il 116UXS integra una tecnologia hardware per la riduzione della luce blu e ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution).

La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort è stata invece assegnata all’intera gamma RGB MiniLED 2026, compresi i modelli UR9S e UR8S. L’attenzione al comfort visivo viene quindi estesa anche oltre il modello di punta. Lo stesso approccio interessa la gamma Laser: XR10, Laser Cinema PX4 Pro e Laser TV L9Q Pro hanno ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, mentre la serie C3 amplia ulteriormente l’offerta per l’intrattenimento su grande schermo.

Anche l’audio diventa protagonista

La proposta di Hisense per IFA 2026 comprende anche nuovi sistemi audio destinati ad affiancare i televisori e i proiettori. La soundbar UX1 dispone di un sistema a 11.2.6 canali, supporto Dolby Atmos e DTS e tecnologia Hi-Concerto, compatibile con alcuni TV Hisense selezionati. Il sistema è stato premiato come Winner agli IFA Innovation Awards.

Per l’ascolto personale arrivano invece gli auricolari true wireless open-ear Hisense HiClips, caratterizzati da un design flessibile e da un peso di 5,5 grammi per singolo auricolare. Con la gamma presentata a IFA 2026, Hisense concentra quindi la propria proposta sull’integrazione tra qualità dell’immagine, comfort visivo e audio immersivo, attraverso una gamma che comprende televisori di grande formato, tecnologia laser e dispositivi audio.