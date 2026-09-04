Hisense, a IFA 2026 l’AI entra anche in cucina e nel bucato

Hisense, IFA 2026porta l’intelligenza artificiale anche negli elettrodomestici dedicati alla cucina e alla cura del bucato. Le nuove soluzioni combinano AI, connettività, efficienza energetica e design, con un’attenzione particolare all’automazione delle attività quotidiane.

Tra le novità principali ci sono i nuovi frigoriferi Hisense con Smart Screen da 21 pollici, pensati per trasformare il frigorifero in un centro di controllo della cucina connessa. Il sistema integra una AI Camera per la gestione degli alimenti e si collega a ConnectLife, permettendo di monitorare e controllare il dispositivo anche da remoto. Non mancano inoltre tecnologie come Metal Cooling e Dual-Tech Cooling, insieme a soluzioni dedicate all’erogazione di acqua e ghiaccio.

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L’intelligenza artificiale trova spazio anche nell’AI Cooking Companion, che accompagna l’utente dalla conservazione degli ingredienti fino alla preparazione dei pasti. Attraverso AI Food Vision, il frigorifero può riconoscere gli alimenti disponibili, inserirli in una dispensa digitale e proporre ricette personalizzate, che possono essere trasferite direttamente a un forno connesso. Il sistema offre inoltre suggerimenti per la cottura e per gli abbinamenti tra cibo e vino, oltre al controllo vocale e alle notifiche.

Più spazio alla personalizzazione

Hisense presenta anche la nuova Pure View Series, caratterizzata da un display TFT da 6,86 pollici, sistema Inside View, dispenser elettronico dell’acqua e produttore automatico di ghiaccio. Il comparto My Fresh Choice può essere regolato tra -20 e +5 °C, offrendo maggiore flessibilità nella conservazione degli alimenti.

Sul fronte del design, la filosofia Kitchen-Fit punta invece a combinare la flessibilità dei frigoriferi freestanding con un’estetica più vicina a quella degli elettrodomestici integrati. La gamma comprende nuove piattaforme French Door, Bottom Mount e One Door, oltre a un modello combinato da due metri con display da 21 pollici previsto entro la fine dell’anno. L’offerta comprende inoltre frigoriferi e congelatori completamente integrati, insieme a soluzioni per la conservazione del vino con più zone di temperatura e gestione automatica dell’umidità.

L’AI arriva anche nella lavanderia

Sul fronte del bucato debutta AI Laundry Station™, una soluzione verticale che riunisce lavatrice e asciugatrice. Il sistema offre una capacità di 12 kg per il lavaggio e 10 kg per l’asciugatura, con una profondità di 62 cm e un’altezza di 1,68 metri.

La tecnologia MaxFlow Dry™ ottimizza il flusso d’aria durante l’asciugatura, mentre ProxiSense attiva automaticamente display e illuminazione del cestello quando rileva la presenza dell’utente. Il sistema di controllo mette a disposizione oltre 40 programmi attraverso un pannello touch TFT e integra una funzione di autopulizia per evaporatore e condotto dell’aria.

Tra le altre novità c’è la 5i Heat Pump Washer Dryer, che utilizza una pompa di calore e raggiunge una classe di efficienza AAAA. La funzione Wash & Dry 49’ permette di completare lavaggio e asciugatura in 49 minuti per i piccoli carichi, mentre l’asciugatura a 40 °C è pensata per i tessuti più delicati.

Sette sensori per ottimizzare lavaggio e asciugatura

La nuova piattaforma 7i porta ancora più AI nella gestione del bucato attraverso AI Laundry Companion e il controllo vocale. La funzione AI Super Wash utilizza sette sensori per adattare automaticamente diversi parametri, tra cui quantità d’acqua, detergente, temperatura, tessuto e dimensioni del carico. Hisense indica una riduzione dei consumi energetici fino al 55% e di quelli idrici fino al 21%.

Anche l’asciugatura utilizza sette sensori con AI Super Dry, che può ridurre i consumi energetici fino al 30%. A questa tecnologia si aggiunge 3D Drying, progettata per rilevare più precisamente l’umidità e ottenere un’asciugatura uniforme.

Hisense completa la proposta con una nuova soluzione Laundry Built-In, profonda 535 mm, e con X-zone Master, un sistema modulare che combina lavasciuga, mini-cestelli e moduli dedicati alla cura delle scarpe. L’architettura X-in-One permette di disporre i moduli sopra o accanto agli altri, mentre Fresh Oxygen Care interviene sulla pulizia e sulla rimozione degli odori dalle calzature.