Hisense, a IFA 2026 la casa diventa un vero AI Companion

Hisense presenta a IFA 2026 la propria idea di “Companion Living”, una nuova interpretazione della casa connessa in cui l’intelligenza artificiale non si limita a controllare gli elettrodomestici, ma diventa un vero supporto alle attività quotidiane. Alla base di questa visione c’è V AIOS, la nuova evoluzione di VIDAA OS, sviluppata per mettere in comunicazione persone, dispositivi e servizi e rendere l’ambiente domestico più intuitivo e personalizzato.

Il funzionamento di V AIOS si basa su quattro capacità definite da Hisense: Sense, Think, Communicate ed Execute. Il sistema può rilevare la presenza delle persone, riconoscere i dispositivi e ciò che accade nell’ambiente circostante, per poi interpretare il contesto e le intenzioni dell’utente. La piattaforma permette inoltre di favorire una comunicazione naturale tra persone e dispositivi e di coordinare contenuti, prodotti e servizi. L’idea è quindi quella di una casa che non aspetta necessariamente un comando per ogni singola operazione, ma che può comprendere una situazione e intervenire autonomamente quando necessario.

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L’AI Companion coordina cucina e bucato

Su V AIOS si basa la AI Companion Suite, articolata in tre aree: Cooking, Laundry e Air & Energy. In cucina, i diversi elettrodomestici possono lavorare insieme tenendo conto delle preferenze alimentari, degli ingredienti disponibili e del contesto. Il sistema può quindi suggerire cosa preparare e accompagnare l’utente nelle diverse fasi della cottura, sfruttando ciò che è già presente in frigorifero. Anche il bucato viene gestito in modo più automatizzato. L’AI riconosce le caratteristiche e i tessuti dei capi e coordina lavaggio e asciugatura, selezionando il trattamento ritenuto più appropriato e riducendo gli interventi manuali.

UR9 al centro della casa connessa

Nell’ambiente domestico, UR9 assume il ruolo di gateway per la casa connessa, mettendo insieme comfort e gestione energetica. Il sistema può adattare il flusso d’aria e le condizioni dell’ambiente in funzione della presenza delle persone e delle condizioni circostanti, contribuendo a creare uno spazio più confortevole ed efficiente. È questo passaggio, dalla semplice connessione dei dispositivi alla loro capacità di coordinarsi e reagire al contesto, a rappresentare il cuore della filosofia Companion Living di Hisense.

La partnership con UEFA EURO 2028

La visione di Hisense non si ferma alla smart home. Durante IFA 2026 l’azienda ha infatti annunciato anche la partnership con UEFA EURO 2028, che rappresenta la quarta collaborazione consecutiva con i Campionati Europei UEFA dopo quelle del 2016, 2020 e 2024. Dalla gestione della casa agli eventi sportivi internazionali, Hisense lega così la propria strategia “Innovating a Brighter Life” allo sviluppo di tecnologie pensate per creare nuove forme di connessione tra persone, ambienti e contenuti