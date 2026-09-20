Stellar Blade celebra Bayonetta con 4 costumi dal 5 novembre

Il tributo che Stellar Blade dedica a Bayonetta prende la forma di un set di costumi annunciato da Shift Up, quattro outfit che pescano a piene mani dall’immaginario della strega di Umbra. Nel pacchetto ci sono Bayonetta, Nun, Jeanne e Black Tresses, tutti mostrati in un trailer di presentazione. Non si parla di una collaborazione commerciale nel senso classico del termine, quanto piuttosto di un riconoscimento esplicito verso un action che ha lasciato il segno e che, volenti o nolenti, ha contribuito a definire il linguaggio con cui il gioco di Shift Up si muove.

Chi ha giocato al titolo coreano lo sa bene, il debito verso il lavoro di PlatinumGames è evidente nel ritmo dei combattimenti, nella gestione delle schivate, nella spettacolarità delle animazioni. Portare i vestiti di Bayonetta addosso a Eve, quindi, ha un senso che va oltre la semplice trovata di marketing.

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Quattro costumi e un pizzico di fanservice

Anche in questa occasione gli autori hanno calcato la mano sul fanservice, pur restando entro limiti tutto sommato misurati. È un tratto che i due giochi condividono da sempre, anche se ridurre entrambi a quello sarebbe ingeneroso, visto quanto lavoro c’è sotto il cofano in termini di sistema di combattimento e varietà delle situazioni.

Il pacchetto non sarà riservato a una singola piattaforma. Arriverà su PC, PS5 e Nintendo Switch 2 in contemporanea con l’approdo del gioco sulla console ibrida giapponese, quindi nessuna esclusiva legata all’edizione Nintendo. La data fissata è il 5 novembre, giorno in cui la Complete Edition raggiungerà il nuovo hardware di Kyoto. Per chi segue la serie da tempo, la scelta di distribuire il set ovunque è una buona notizia. Capita spesso che contenuti di questo tipo restino ancorati a una versione specifica per spingere le vendite di una macchina in particolare, e qui invece la logica è stata diversa.

La demo è già disponibile su eShop

Annunciata lo scorso agosto, la Complete Edition per Switch 2 può essere provata gratuitamente attraverso una demo scaricabile da oggi su Nintendo eShop. Un’occasione concreta per capire come si comporta la conversione, che è poi il vero nodo della questione quando un action di questo peso cambia piattaforma. Il punto centrale resta la fluidità. In un gioco dove il timing delle parate e delle schivate fa la differenza tra un combattimento riuscito e una serie di tentativi frustranti, la stabilità del frame rate non è un dettaglio tecnico da appassionati, è la base su cui poggia tutto il resto. La demo permette di verificare di persona come se la cava la versione Switch 2 su questo fronte, senza dover attendere il lancio o affidarsi ai giudizi altrui.

Sul fronte dei contenuti, l’edizione completa porta con sé diversi bonus già annunciati in precedenza, tra oggetti utilizzabili in partita e costumi aggiuntivi per i personaggi. Il che significa che chi arriva adesso al gioco lo troverà nella sua versione più ricca, con tutto il materiale accumulato nel tempo già incluso nel pacchetto base. Per Shift Up si tratta di un passaggio importante. Il titolo era nato come esclusiva PlayStation, poi è arrivato su PC, e adesso completa il giro toccando anche la piattaforma Nintendo. L’aggiunta dei costumi ispirati a Bayonetta cade quindi in un momento di massima visibilità, con il pubblico della console ibrida che scopre il gioco per la prima volta e quello storico che trova un motivo in più per tornarci sopra. Il set sarà disponibile dal 5 novembre su tutte le piattaforme.

Fonte: TecnoAndroid