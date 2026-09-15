Steam Frame, prezzi da 1.049 euro e iscrizioni a sorteggio

Steam Frame arriva con un listino che rimette in discussione le attese di chi sperava in un visore più accessibile, perché Valve ha aperto lunedì 14 settembre le iscrizioni per il suo nuovo visore VR fissando il prezzo a 1.049 euro per la versione da 256 GB e a 1.279 euro per quella da 1 TB. Numeri che raccontano una storia diversa rispetto alla promessa iniziale, quella di un dispositivo posizionato sotto la soglia toccata a suo tempo dall’Index. La finestra per candidarsi è stretta, si chiude giovedì sera, e da lì in poi la parola passa alla sorte.

Il meccanismo è quello che Valve ha scelto per gestire una domanda che si annuncia superiore alla disponibilità. Non si tratta di una vendita tradizionale con il classico clic al momento giusto, ma di una registrazione con successivo sorteggio. Chi si iscrive entro la scadenza entra in un bacino di potenziali acquirenti, poi il caso decide chi avrà effettivamente la possibilità di completare l’ordine. Un approccio che elimina la corsa ai server sovraccarichi e i bot, ma che sposta tutta la tensione sul risultato dell’estrazione.

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Steam Frame: due tagli di memoria, una differenza che pesa

La scelta tra le due configurazioni non è banale. Tra il modello da 256 GB e quello da 1 TB ballano 230 euro, una cifra che non è propriamente simbolica e che obbliga a fare i conti con le proprie abitudini. I titoli in realtà virtuale tendono a occupare spazio in fretta, quindi il taglio superiore ha un senso concreto per chi conta di installare parecchie cose senza dover disinstallare ogni due settimane. Dall’altra parte, la versione base resta l’unica porta d’ingresso sotto la soglia psicologica dei 1.100 euro, e per molti sarà già abbastanza.

Il punto dolente resta il posizionamento complessivo. L’idea di partenza, quella comunicata da Valve, parlava di un prodotto meno costoso dell’Index, il visore che aveva segnato il debutto dell’azienda nel settore. Il listino di Steam Frame, però, va in direzione opposta rispetto a quelle aspettative, e chi seguiva il progetto con l’idea di trovare finalmente un accesso più morbido al mondo della realtà virtuale firmata Steam si ritrova davanti a una cifra impegnativa.

Tempi stretti per decidere

Chi è interessato ha pochi giorni. Le iscrizioni si sono aperte lunedì 14 settembre e si chiudono giovedì sera, un intervallo volutamente compresso che serve a concentrare le richieste in una finestra ben definita prima del sorteggio. Non ci sono liste d’attesa infinite né preordini che si trascinano per mesi, la logica è quella di un appuntamento unico con una scadenza precisa.

Va detto che questo modello non garantisce nulla a nessuno. Registrarsi significa soltanto entrare nel gruppo dei candidati, e il numero di visori disponibili resta la variabile che determinerà quante persone riceveranno l’invito ad acquistare. Per un prodotto che parte da 1.049 euro nella configurazione più economica, è un dettaglio che cambia parecchio l’esperienza d’acquisto rispetto a quella a cui il mercato è abituato.

Il quadro, quindi, è quello di un lancio gestito con criteri diversi dal solito, con un listino che si colloca nella fascia alta e una finestra temporale di appena quattro giorni per provare a entrare in gioco.