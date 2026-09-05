Alexa for Shopping smaschera le finte email di Amazon

Riconoscere una email falsa che finge di arrivare da Amazon è diventato uno sport quotidiano per chiunque abbia un account attivo, e proprio su questo terreno l’azienda ha deciso di muoversi con una novità che affida il lavoro sporco all’assistente basato sull’intelligenza artificiale. Con l’aggiornamento appena introdotto, Alexa for Shopping è in grado di dire se un messaggio, una email o perfino una telefonata provengono davvero da Amazon oppure se dietro c’è qualcuno che sta tentando una truffa di impersonificazione. Il meccanismo, spiegato senza troppi giri di parole, è semplice da usare. Basta chiedere all’assistente informazioni sul messaggio ricevuto e il sistema confronta quel contenuto con l’archivio di tutte le comunicazioni che Amazon ha effettivamente inviato. Non si ferma lì, perché l’analisi tiene conto anche del testo, della formattazione e del mittente. Tre elementi che, messi insieme, raccontano parecchio sulla natura di un messaggio sospetto.

Come funziona la verifica dei messaggi sospetti

L’esempio mostrato dalla stessa azienda rende l’idea meglio di qualsiasi spiegazione tecnica. Un cliente chiede: “Amazon mi ha appena inviato un OTP dal numero 98626? Il messaggio è arrivato verso le 16:50”. La risposta di Alexa for Shopping conferma che sì, quel messaggio arriva davvero da Amazon, precisando che si trattava di un codice OTP autentico, cioè una password monouso legittima.

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C’è però un dettaglio importante nel modo in cui il sistema è stato costruito. L’assistente conferma l’autenticità di una comunicazione soltanto quando è completamente certo. Niente risposte a metà, niente “probabilmente sì”. È una scelta prudente e sensata, perché un falso positivo in questo campo può costare caro: se un utente si fida di un messaggio fasullo perché l’intelligenza artificiale gli ha dato il via libera, il danno rischia di essere peggiore del problema di partenza. Quando invece il verdetto è negativo, ovvero quando Alexa for Shopping stabilisce che il messaggio non arriva da Amazon, l’assistente suggerisce due mosse concrete. La prima è controllare i propri ordini direttamente nell’app, la seconda è contattare l’assistenza clienti dell’azienda senza passare per link o numeri contenuti nel messaggio sospetto. Un consiglio banale solo in apparenza, visto che gran parte delle truffe online funziona proprio spingendo le persone a cliccare dove non dovrebbero.

Un pezzo di una strategia più ampia contro il phishing

Questa funzione non nasce dal nulla. Amazon aveva già messo a disposizione degli utenti uno strumento simile, che permette di inoltrare i messaggi sospetti all’indirizzo verify@amazon.com per farne verificare l’autenticità. La logica di fondo resta la stessa, cambia il modo di accedervi: da un lato la vecchia procedura, più formale, dall’altro una conversazione diretta con l’assistente, che accorcia i tempi e riduce l’attrito per chi non ha voglia di aprire il client di posta e inoltrare nulla. Le truffe di impersonificazione restano una delle tecniche più diffuse in assoluto, perché sfruttano un elemento semplicissimo: la fiducia che le persone ripongono in un marchio conosciuto. Un finto avviso di consegna, una finta richiesta di conferma del pagamento, un codice di verifica arrivato a sorpresa. Basta un attimo di distrazione, magari mentre si sta facendo altro, e il gioco è fatto.

Sul fronte delle novità, Alexa for Shopping ha ricevuto anche un’altra aggiunta interessante. Si chiama “Update Me When” e serve a tenere traccia delle uscite di nuovi prodotti, avvisando l’utente quando qualcosa che aspettava diventa finalmente disponibile. Una funzione di tutt’altra natura rispetto alla verifica dei messaggi, ma che racconta comunque la direzione presa dall’assistente: meno risposte generiche e più strumenti pensati per accompagnare l’esperienza di acquisto passo dopo passo, dal momento in cui si cerca un prodotto fino a quello in cui arriva una comunicazione da controllare.